Новосибирцы стали в семь раз чаще использовать ИИ на рабочих созвонах

МТС проанализировала активность пользователей платформы для деловых коммуникаций «МТС Линк» зимой 2026 г. Наиболее заметный рост активности был зафиксирован в корпоративном мессенджере «Чаты». Среднее количество отправленных сообщений в день в декабре 2025 г.— феврале 2026 г. увеличилось в 2,6 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирская область оказалась на четвертом месте среди регионов, где жители активно используют «МТС Линк» и корпоративный мессенджер «Чаты» для деловых и неформальных коммуникаций. Столица Сибири уступила лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. В целом, по сравнению с прошлым годом количество встреч новосибирцев на платформе выросло в 2,5 раза.

Также новосибирцы стали в семь раз больше применять функции платформы на основе искусственного интеллекта. Новосибирские пользователи чаще всего включали размытие фона и применяли маски во время видеозвонка. А также использовали расшифровку встреч, когда бот слушает разговор и оформляет его в текст с кратким резюме митинга.

«Новосибирские компании активно используют российские платформы для общения. Это доказывает, что отечественные приложения стали полноценными инструментами коммуникации. При этом сервисы «МТС Линк» соответствуют всем требованиям законодательства и включены в Единый реестр отечественного ПО. Сегодня платформа предоставляет максимально полный набор инструментов для делового взаимодействия и личного общения», — отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.