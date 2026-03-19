Nerpa выпустила ленточную библиотеку с поддержкой новейшего стандарта LTO-10

Российский ИТ-бренд Nerpa расширил продуктовый портфель новой флагманской ленточной библиотекой Nerpa TL AL707 с поддержкой новейшего стандарта LTO-10. Решение создано для компаний и организаций, которым требуется высокопроизводительное и безопасное хранение больших объемов информации, включая системы резервного копирования и архивирования. Официальный дистрибьютор нового оборудования — компания OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Ленточная библиотека Nerpa TL AL707 совместима с картриджами нового поколения LTO-10 объемом до 40 ТБ (native). Оборудование подходит для хранения больших объемов информации, поскольку располагает ресурсами для хранения и обработки до 22,4 ПБ данных без учета сжатия или 56 ПБ при его применении. Встроенные интерфейсы SAS 12 Гбит/с, в свою очередь, обеспечивают быструю передачу данных.

Для приводов LTO-10 реализована поддержка протокола Fibre Channel (FC) со скоростью 32 Гбит/с. Эта технология является нововведением для всей отрасли ленточных библиотек LTO.

Базовый модуль библиотеки оснащен 80 слотами и поддерживает установку до шести приводов HH (Half Height) или трех FH (Full Height). Помимо этого, решение обладает высокой производительностью: скорость чтения и записи данных одним накопителем достигает 400 Мб/с в оригинальном формате и 1000 Мб/с с учетом сжатия.

Среди особенностей Nerpa TL AL707 — сертификация поколений LTO-7, LTO-8 и LTO-9 для совместной работы с отечественными системами резервного копирования «Кибер Бэкап» и RuBackup. В планах на 2027 г. — расширение списка совместимых моделей на LTO-10.

Благодаря новой библиотеке бренда Nerpa компании смогут соблюдать растущие требования к объему и срокам хранения данных, а также защищать информацию от большинства современных киберугроз, включая программы-шифровальщики. По сравнению с дисковыми системами, ленточная библиотека эффективнее для долгосрочного хранения больших объемов данных и подходит для компаний из различных отраслей: банковской, телекоммуникационной, медицинской, а также для медиа и нефтегазовой промышленности.

«Мы понимаем, насколько важна бесперебойная работа систем резервного копирования и архивирования в условиях постоянно растущих объемов информации. Nerpa TL AL707 — это новый флагман в нашем портфеле, который задает высокие стандарты производительности и емкости среди ленточных библиотек. Решение обладает потенциалом для роста благодаря поддержке новейшего поколения LTO», — отметила Наталья Гончарова, исполнительный директор Nerpa.