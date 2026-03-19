Разделы

Техника
|

Nerpa выпустила ленточную библиотеку с поддержкой новейшего стандарта LTO-10

Российский ИТ-бренд Nerpa расширил продуктовый портфель новой флагманской ленточной библиотекой Nerpa TL AL707 с поддержкой новейшего стандарта LTO-10. Решение создано для компаний и организаций, которым требуется высокопроизводительное и безопасное хранение больших объемов информации, включая системы резервного копирования и архивирования. Официальный дистрибьютор нового оборудования — компания OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Ленточная библиотека Nerpa TL AL707 совместима с картриджами нового поколения LTO-10 объемом до 40 ТБ (native). Оборудование подходит для хранения больших объемов информации, поскольку располагает ресурсами для хранения и обработки до 22,4 ПБ данных без учета сжатия или 56 ПБ при его применении. Встроенные интерфейсы SAS 12 Гбит/с, в свою очередь, обеспечивают быструю передачу данных.

Для приводов LTO-10 реализована поддержка протокола Fibre Channel (FC) со скоростью 32 Гбит/с. Эта технология является нововведением для всей отрасли ленточных библиотек LTO.

Базовый модуль библиотеки оснащен 80 слотами и поддерживает установку до шести приводов HH (Half Height) или трех FH (Full Height). Помимо этого, решение обладает высокой производительностью: скорость чтения и записи данных одним накопителем достигает 400 Мб/с в оригинальном формате и 1000 Мб/с с учетом сжатия.

Среди особенностей Nerpa TL AL707 — сертификация поколений LTO-7, LTO-8 и LTO-9 для совместной работы с отечественными системами резервного копирования «Кибер Бэкап» и RuBackup. В планах на 2027 г. — расширение списка совместимых моделей на LTO-10.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP
Благодаря новой библиотеке бренда Nerpa компании смогут соблюдать растущие требования к объему и срокам хранения данных, а также защищать информацию от большинства современных киберугроз, включая программы-шифровальщики. По сравнению с дисковыми системами, ленточная библиотека эффективнее для долгосрочного хранения больших объемов данных и подходит для компаний из различных отраслей: банковской, телекоммуникационной, медицинской, а также для медиа и нефтегазовой промышленности.

«Мы понимаем, насколько важна бесперебойная работа систем резервного копирования и архивирования в условиях постоянно растущих объемов информации. Nerpa TL AL707 — это новый флагман в нашем портфеле, который задает высокие стандарты производительности и емкости среди ленточных библиотек. Решение обладает потенциалом для роста благодаря поддержке новейшего поколения LTO», — отметила Наталья Гончарова, исполнительный директор Nerpa.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Минпромторг массово штрафует микроэлектронику в России. Производители боятся банкротства

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК

Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
