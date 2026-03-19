«БКС Страхование жизни» установила «Калькулятор МСФО» 17 от «Синтегро консалтинг»

Программа позволила автоматизировать расчеты, формирование проводок и примечаний в соответствии со стандартом. Пользователи отмечают, что без использования программы для решения этих задач пришлось бы увеличивать штат бухгалтерии, отдела актуарных расчетов и ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

Зачем рассчитывать исторические данные

На проекте пользователи, применяя ретроспективный подход, рассчитали в Калькуляторе МСФО 17 данные с 2018 г.

Анна Шушакова, руководитель учетных проектов «БКС Страхование жизни»: «Из двух вариантов - рассчитать только входящие остатки или исторические данные за какой-либо период - мы выбрали ретроспективный подход. Во-первых, мы считаем, что его результаты точнее. Во-вторых, мы потренировались в расчетах и изучили новую систему».

Также были выведены начальные остатки 1 января 2025 г. и подготовлены сравнительные данные за предыдущие периоды.

Какой может быть первая отчетность, если сдавать ее вместе

При подготовке первой и последующих отчетностей Калькулятор МСФО 17 использовался на 100%.

Анна Шушакова: «Первая отчетность далась нелегко. Все новое: формы отчетности, таксономия, контрольные соотношения. Но сотрудники «Синтегро консалтинг» оставались на связи 24/7. В какое бы время суток не был задан вопрос, ответ всегда был максимально оперативным».

Отдельно Анна отмечает подход к решению спорных вопросов в трактовке стандартов: «Самое ценное - когда две команды работают для достижения результата как единый механизм. Мы собирались на встречи, обсуждали позиции и приводили аргументы. Слушали и слышали друг друга и всегда находили компромисс».

«Актуарный баланс» - связь между актуариями и бухгалтерами

Чтобы из актуарных расчетов бухгалтеру понять, как денежные потоки повлияли на финансовый результат компании, нужно открывать разрозненные примечания и реестры и затем сводить данные в отдельном документе. На это нужно потратить дополнительное время, которого в период отчетности просто нет.

Поэтому команды «БКС Страхование жизни» и «Синтегро консалтинг» создали отчет, который стал связующим звеном между актуарными расчетами и финансовым результатом - «Актуарный баланс».

Сегодня отчет доступен всем пользователям Калькулятора МСФО 17. С его помощью бухгалтер может одним кликом проверить:

– Расчет финансового результата. Не нужно что-то формировать дополнительно: в отчете отражено, как актуарные расчеты повлияли на финансовый результат.

– Заполнение примечаний. «Актуарный баланс» покажет, как они заполнились на основании расчетов.

– Правильно ли отражены потоки денежных средств. Снова можно обойтись без дополнительных отчетов - все можно проверить в одном месте.

Результат - не просто автоматические расчеты

Они занимают не больше 20 минут. Пользователи отмечают прозрачность расчетов - можно проверить применяемые формулы, правила округления, перейти в расшифровки результатов.

«Калькулятор МСФО» 17 стал понятным инструментом для всех подразделений, участвующих в подготовке отчетности. Анна Шушакова уточнила, что без использования программы пришлось бы увеличивать штат бухгалтерии, отдела актуарных расчетов и ИТ.

Сегодня «БКС Страхование жизни» использует все программы экосистемы «Синтегро консалтинг» для страховщиков: «Калькулятор МСФО» 17, «Фабрику XBRL», «Индикатор 710-П» и «Калькулятор 781-П». Они закрывают все задачи по формированию отчетности для ЦБ.