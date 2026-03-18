Цифровые советы на скорости 50 Мбит/с — для саровских дачников разогнали интернет

В преддверии садово‑огородного сезона инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в крупнейшем садовом обществе города Сарова. Около тысячи дачников смогут повысить урожайность благодаря оперативным онлайн-рекомендациям и более разнообразно проводить время на садовом участке. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора установили базовую станцию с 4G‑сигналом, который покрыл территорию садового общества «Союз». Для того, чтобы мобильный интернет оставался доступным на обширной территории и проникал в помещения садовых домиков, специалисты использовали низко и среднечастотный диапазоны. Это позволяет расширить радиус покрытия сети на 5‑10 километров.

Работы проводили заранее в самом конце зимы, чтобы к весне все было готово: сигнал стабилизировали и ускорили мобильный интернет до 50 Мбит⁄с.

Сотрудники Федерального ядерного центра и члены их семей теперь в свободное от работы время могут с головой окунуться в мир растениеводства: загрузить приложения по уходу за цветами и овощами, программы для начинающих ландшафтных дизайнеров, обмениваться фотографиями богатого урожая в чатах или искать рецепты для заготовок на зиму. А вечером быстрый интернет упростит организацию отдыха — можно посмотреть любимые фильмы в онлайне или провести время за видеоиграми.

«Для большинства нижегородцев дача становится возможностью переключиться с серьезной и ответственной работы, побыть наедине с природой и помедитировать. Без сомнения, связь и мобильный интернет добавит им комфорта, тем более что дачники сейчас заметно молодеют. Наши исследования показали, что каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к возрастной категории от 35 до 54 лет, а рост интереса к этим платформам среди подростков увеличился на 36%. Высокоскоростной мобильный интернет поможет молодежи с большим комфортом проводить время на природе рядом с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.