Распространение ИИ в организациях разной величины (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сравнил уровень распространения и применения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессах и способы приобретения этих технологий в организациях с разной численностью работников. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Технологии ИИ охватывают решения для обработки данных – текстовых, визуальных (включая компьютерное зрение) и звуковых (включая распознавание и синтез речи), для интеллектуальной поддержки принятия решений и управления и для повышения эффективности ИИ. Оценки способов приобретения, распространения технологий ИИ, их применения в бизнес-процессах базируются на результатах проведенного в 2025 г. Росстатом по методологии ИСИЭЗ НИУ ВШЭ обследования крупных и средних организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), использующих ИИ, которые распределены на четыре группы в зависимости от численности работников: от 501 и более, 251–500, 101–250, 100 и менее чел.

ИИ-решения применяют в своей деятельности 4,8% организаций. При этом востребованность таких технологий зависит от масштаба организации: доля пользователей ИИ на крупных предприятиях (где заняты более 500 работников) превышает их долю в компаниях, где работают 100 и менее человек, в 3,6 раза (14,9% и 4,1% соответственно).

Среди ИИ-решений менее всего распространены во всех группах организаций (по численности работников) технологии повышения эффективности ИИ; а более всего — технологии обработки визуальных данных, причем по доле их использующих лидируют организации с численностью работников 100 и менее (71% внедривших ИИ против 61% в категории самых крупных).

Организации применяют ИИ во всех основных бизнес-процессах. Наиболее востребованы эти технологии в маркетинге и продажах (для этой цели ИИ использует почти каждая вторая организация во всех группах), наименее — в выстраивании логистики и транспортировки.

Самые распространенные способы получения необходимых ИИ-решений — заказные разработки технологий ИИ (ими воспользовались 56% внедривших ИИ), а также приобретение готового к использованию коммерческого ПО (53%). Крупные компании наряду с закупками технологий ИИ наиболее активно используют бесплатные решения (38%), а также собственными силами их разрабатывают (34%) или дорабатывают (23%), при этом активно трансформируют ПО с открытым исходным кодом (32%). В группе организаций с численностью 100 и менее человек чаще приобретают разработанные (62%) или модифицированные ИИ-решения (56%). Бесплатное ПО, как и собственные разработки/доработки для внедрения ИИ, используют лишь 13–20% организаций этого размера.

Резюме: Приведенные данные свидетельствуют о высокой дифференциации параметров востребованности ИИ в организациях разного размера: на крупных предприятиях (где заняты более 500 работников) доля пользователей этих технологий кратно превышает их долю в компаниях, где работают 100 и менее человек. Различаются в зависимости от величины компаний их приоритеты в выборе технологий ИИ. Небольшие организации (100 и менее работников) чаще всего используют технологии обработки визуальных данных и интеллектуальной поддержки принятия решений. Самые крупные отдают предпочтение технологиям обработки визуальных данных, а также весьма активно применяют технологии обработки текста, интеллектуальной поддержки принятия решений и обработки звуковых данных. По мере увеличения размера организации прослеживается и более полный и равномерный охват в целях использования ИИ. Финансовые возможности крупных организаций позволяют им значительно активнее, чем небольшим организациям, разрабатывать и дорабатывать технологии ИИ собственными силами, обеспечивая максимальную адаптацию этих технологий к потребностям бизнеса.

