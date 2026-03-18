Новый старт после 45: большинство россиян реализуют отложенные планы

Более половины россиян старше 45 лет (52%) сообщили, что в зрелом возрасте начали заниматься тем, что раньше откладывали: сделали первые шаги в новом направлении или приступили к давно запланированным занятиям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательным холдингом Skillbox совместно с социальной сетью «Одноклассники» и сервисом маркетинговых исследований Anketolog.ru. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Согласно исследованию, 72% респондентов отмечают, что сегодня располагают большим количеством свободного времени, чем раньше. Освободившийся ресурс они направляют на новые занятия и развитие: почти половина (48%) рассматривают обучение как способ дополнительного дохода, 46% — как источник удовольствия и интереса, а 43% — для умственной «зарядки».



Новые приоритеты после 45

Сегодня больше всего времени россияне старше 45 лет тратят на дом и быт (46%), интернет и социальные сети (38%) и работу или подработку (37%). Однако, распределение времени не всегда совпадает с их приоритетами — респонденты хотели бы уделять больше времени путешествиям (57%), заботе о здоровье (36%) и дополнительному заработку (33%). Почти каждый пятый (19%) отмечает, что хотел бы чаще посвящать время освоению нового и обучению.

Личный интерес и новая мотивация

Большинство (63%) респондентов подчеркивают, что желание учиться связано прежде всего с личной мотивацией, а не с ожиданиями со стороны близких. При этом около трети (30%) отмечают, что обучение помогает им быть полезными семье или чувствовать большую включенность в жизнь родных.

Обучение для большинства респондентов связано с позитивными эмоциями: 66% испытывают интерес, 36% — воодушевление, 24% — гордость за себя. Тревогу при начале обучения отмечают лишь 5% опрошенных.

Цифровые направления и онлайн-формат

Среди занятий, которые россияне старше 45 лет уже начали осваивать, лидируют здоровый образ жизни (34%), навыки для дополнительного дохода (30%) и компьютерные и цифровые навыки (20%). Также респонденты занимаются кулинарией (17%), освоением новых профессии (16%), изучением языков (13%), психологией (11%) и творчеством (6%). Среди направлений, которые россияне назвали наиболее интересными для обучения — онлайн-профессии (35%), навыки работы в цифровой среде (31%), финансовая грамотность (27%), иностранные языки (23%), здоровье и нутрициология (17%).

Аудитория 45+ готова учиться в цифровой среде — почти половина (44%) предпочитают онлайн-курсы как основной формат обучения. Каждый четвертый опрошенный (24%) выбирает офлайн-занятия в группе, видеоролики в социальных сетях — 17%. Индивидуальные занятия рассматривают 15% россиян.

Методология исследования

Исследование проводилось методом опроса. Выборка составила 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все респонденты проживают преимущественно в городах-миллионниках: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и других.