Мысли о смене тарифа на связь приходят к кузбассовцам по четвергам и пятницам

Согласно обезличенным данным «МегаФона», пользователи «Маркетплейса тарифов» 35-44 лет оказались наиболее активными в подборе идеального для себя тарифа. Свыше 10% аудитории приходится на возрастную категорию 55+. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В гендерном разрезе аудитория маркетплейса преимущественно мужская. Около 66% посетителей платформы составляют представители сильного пола, они в два раза чаще женщин интересуются новыми предложениями на телеком-рынке.

Самыми активными оказались пользователи от 35 до 44 лет — на них приходится 30% всех посещений. За ними следуют россияне 25-34 лет (28%) и 45-54 лет (19%). Примечательный тренд — высокий интерес среди старшего поколения: доля категории 55+ составляет 11%.

Кемеровская область входит в топ-20 регионов, где жители активно интересуются предложениями «Маркетплейса тарифов». Лидерами по количеству обращений к сервису стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — на них приходится 37% посещений. Далее следуют Свердловская, Нижегородская, Самарская области, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области.

Пик активности приходится на рабочее время: пользователи чаще всего заходят на площадку в четверг и пятницу с 11:00 до 18:00.

«Рынок связи становится более прозрачным, и пользователям важно быстро понимать, какие предложения действительно соответствуют их потребностям. «Маркетплейс тарифов» упрощает этот выбор: на одной площадке собраны решения разных операторов, которые можно сравнить и подключить без сложных переходов между сервисами. При этом мы дополняем тарифы цифровыми сервисами и опциями, чтобы связь была не только доступной, но и максимально удобной в повседневной жизни», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/