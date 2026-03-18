МТС расширила возможности оплаты зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса

МТС объявила о запуске оплаты новых зарубежных сервисов на сайте «МТС Оплата». Пользователям стали доступны Lovable, Lovart AI, FictionLab, Flightradar24 и Strava, а также новые варианты пополнения некоторых уже существующих сервисов.

«МТС Оплата» добавила возможность купить или продлить подписку популярных зарубежных сервисов для работы, учебы, бизнеса и путешествий. Среди новых сервисов представлены: Lovable — облачный ИИ-конструктор нового поколения, который помогает создавать веб-сайты и приложения без погружения в код; Lovart AI — продвинутый ИИ-агент и мультимодальная платформа, выполняющая функции персонального дизайнера на базе нейросетей: создает изображения, логотипы, видео, мокапы и прочие маркетинговые материалы; FictionLab — платформа с ИИ, предназначенная для создания и исследования настраиваемых сценариев и персонажей ролевой игры; Flightradar24 — сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением самолетов по всему миру на интерактивной карте. Помимо расположения показывает высоту, скорость, маршрут и данные о рейсе; Strava — сервис для отслеживания активности спортсменов с помощью мобильных устройств.

Для сервисов App Store Russia, ChatGPT, Claude Pro и Magic Pro добавлены новые варианты подписки или пополнения.

«Нейросети и других сервисы, оптимизурющие рабочие процессы, становятся все более популярны. Мы видим их растущую востребованность среди пользователей сервиса «МТС Оплата» – ежемесячно они совершают несколько десятков тысяч транзакций. Чаще всего оплачивают нейросети: ChatGPT, Cursor AI и Suno AI, а также пополняют баланс App Store. Для удобства наших клиентов мы регулярно расширяем количество подобных сервисов, сейчас их доступно уже более 130. Оплата максимально безопасна и проста», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

В июле 2025 г. на «МТС Оплате» появилось две отдельные витрины: одна для оплаты сервисов для работы, учебы и бизнеса, вторая ‒ для игр. Для удобства пользователей все сервисы сгруппированы по категориям: нейросети, дизайн, развлечения, для работы, путешествия и другое.

Для совершения платежа достаточно перейти на страницу интересующего вас сервиса на «МТС Оплате», выбрать вариант подписки и указать электронную почту, на которую придет инструкция по активации. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через Систему быстрых платежей (СБП) с карт любых российских банков. Заказ обрабатывается в течение нескольких минут.