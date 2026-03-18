МТС обновила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 Астрахань-Москва

МТС обновила телеком-инфраструктуру на федеральной трассе Е-119 («Каспий»), проходящей через Астраханскую область. На ключевом маршруте юга России в Астраханской и Волгоградской областях были запущены более 50 базовых станций, что позволило увеличить процент покрытия трассы мобильной связью, повысить среднюю скорость мобильного интернета в среднем на 30% и закрыть белые пятна, где ранее связь была недоступна. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Е-119 соединяет Москву и Астрахань через Тамбов и Волгоград и является одной из основных автомобильных магистралей страны. Дорога активно используется междугородним транспортом, грузоперевозчиками и автопутешественниками, а также обеспечивает транспортную доступность десятков населенных пунктов юга России.

Развитие телеком-инфраструктуры на маршруте носит межрегиональный характер: в Астраханской области МТС обновила инфраструктуру мобильной сети в селе Ушаковка, а также в населенных пунктах Тинаки и Нариманов, кроме того оборудование запущено в поселках Волгоградской области Самофаловка и Котлубань, городах Фролово, Михайловка и Новоаннинский, селах и хуторах Ветютнев, Отрадное, Троицкий, Панфилово, Черкесовский, станице Филоновская, а также рабочем поселке Новониколаевский. Запуск более 50 базовых станций позволил увеличить покрытие трассы мобильной связью и повысить среднюю скорость мобильного интернета. Усиление сети также повысило стабильность связи на прилегающих участках дороги и в близлежащих населенных пунктах.

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

Развитие сети на федеральной магистрали особенно важно для автомобилистов и пассажиров междугородних маршрутов. Стабильная связь позволяет пользоваться онлайн-навигацией, банковскими и государственными сервисами, а в экстренной ситуации оперативно связаться со службами помощи.

«Федеральная трасса Е-119 – ключевой транспортный маршрут, который соединяет Астраханскую область с другими регионами страны. Для жителей области и транзитных путешественников важно, чтобы связь оставалась стабильной на всем протяжении дороги. Модернизация инфраструктуры в Ушаковке, Тинаках и Нариманове позволила повысить качество связи и скорость мобильного интернета на южном участке магистрали. Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в регионе, чтобы жители и гости Астраханской области могли пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи в поездках», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Как получать доход от инвестиций в ИТ

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/