МТС научит будущих аграриев в Хакасии работе с ИИ и интернетом вещей

Цифровая экосистема МТС и Институт менеджмента, экономики и агротехнологий Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнёрства МТС и ИМЭА, входящий в структуру Хакасского государственного университета, планируют совместную реализацию образовательных программ и открытых уроков с участием экспертов МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных молодых специалистов, в том числе в сельскохозяйственном направлении, и предусматривает проведение образовательных мероприятий: лекций, конференций, форумов, круглых столов и тренингов, а также реализацию совместных проектов и исследований с привлечением экспертов МТС.

«Мы рады возможности поделиться со студентами нашим опытом, знаниями и технологиями. Хакасия год к году наращивает аграрный потенциал, агросектор республики всё чаще обращается к интернету вещей, искусственному интеллекту и большим данным для аналитики и расширения производственных возможностей, мы же как цифровая экосистема помогаем в автоматизации сельскохозяйственных отраслей региона. Подписание соглашения с ХГУ поможет в подготовке высококвалифицированных молодых специалистов, умеющих работать с цифровыми решениями в земледелии, животноводстве и логистике, а также предложит ряд возможностей для их карьерного роста», — сказал директор МТС в республике Хакасия Павел Фомин.

«Для нас это соглашение — возможность закрепить ключевые направления взаимодействия на перспективу, запланировать совместные мероприятия, нацеленные на повышение качества подготовки кадров и внедрение современных технологий в образовательный процесс. Особое внимание в рамках договоренностей мы уделим вопросам интеграции практических разработок МТС в учебный процесс, созданию условий для стажировок студентов в подразделениях компании и организации совместных конференций и семинаров. Рады, что у нас появился высокотехнологичный партнер, который каждый день вносит свое вклад в развитие АПК республики», — сказала директор Института менеджмента, экономики и агротехнологий Елена Соломонова.

Безопасность

