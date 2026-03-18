Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» в Оренбуржье улучшил покрытие 4G вблизи Сорочинского водохранилища

Новые скорости мобильного интернета стали доступны вблизи одного из любимых мест отдыха жителей Оренбургской области. Дополнительную инфраструктуру связи у Сорочинского водохранилища развернул «МегаФон».

Телеком-оборудование оператора усилило покрытие в поселке Родинском, расположенном в непосредственной близости от водоема. Инженеры «МегаФона» задействовали здесь средний диапазон частот: такое решение дает оптимальную емкость для обслуживания большого числа абонентов. После проведенных работ жители и гости населенного пункта выходят в Сеть на скорости до 50 Мбит/с.

«В самом Родинском проживает около 1,2 тыс. человек. Кроме того, через поселок могут проезжают жители региона, направляющиеся на рыбалку. Учитывая нагрузку на сеть, мы ввели новое оборудование в западной части поселения — в окрестности улиц Степной, Крутой, Западной. Сейчас здесь в полной мере можно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами: порталом госуслуг, приложениями банков, видеосвязью с близкими», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.

Сорочинское водохранилище — искусственный водоем на пересечении рек Самары и Большого Урана, созданный в конце 1990-х годов. Особой популярностью он пользуется у любителей рыбной ловли: здесь водятся щука, судак, налим, красноперка, лещ, сазан, карп и окунь. Также локация привлекает любителей «дикого», палаточного отдыха.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

