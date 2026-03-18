«Гигант Комплексные системы» и «Ред Софт» подтвердили совместимость оборудования и ПО

Компания «Гигант Комплексные системы», производитель клиентского оборудования, и компания «Ред Софт», российский разработчик системного программного обеспечения, объявили о полной совместимости своих технических решений. Платформа «Гигант» в совместимости с операционной системой «Ред ОС» образует систему, подходящую для формирования современной информационной среды.

Специалистами компаний было проведено тестирование, подтвердившее стабильную работу портативного компьютера ГКС-727 под управлением операционной системы «Ред ОС». Тестирование охватило как базовые функции ввода-вывода, так и работу периферийных устройств.

Ключевое преимущество совместимости является использование BIOS «Гигант», разработанной производителем оборудования и зарегистрированной в реестре Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Это гарантирует высокую степень аппаратной совместимости и безопасную загрузку операционной системы, что важно для защиты информации.

Компьютер поддерживает оперативную память DDR5 объемом до 64 ГБ, что позволяет запускать ресурсоемкие приложения. Наличие современных интерфейсов, таких как USB Type-C, DisplayPort и HDMI, а также возможность установки двух накопителей PCIe 4.0 и 2.5" обеспечивает гибкость подключения и хранения данных.

Совместимость дает заказчикам готовую платформу, полностью соответствующую требованиям регуляторов и потребностям современного бизнеса.

