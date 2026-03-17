«Рувики» и Музей Михаила Булгакова заключили соглашение о сотрудничестве

Российская интернет-энциклопедия «Рувики» и Музей Михаила Булгакова заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого эксперты музея будут рецензировать и актуализировать материалы о жизни и творчестве Михаила Булгакова и его окружения в «Рувики». Совместная работа направлена на то, чтобы читатели интернет-энциклопедии, а также гости музея получали проверенную, научно выверенную и доступно изложенную информацию о писателе. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

Первым шагом партнерства стала интеграция материалов «Рувики» в экспозицию «Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах» в музее-квартире Михаила Булгакова на Большой Пироговской, 35А. Экспозиция дополнилась табличками с QR-кодами, отсканировав которые посетители могут перейти на страницы интернет-энциклопедии «Рувики» и получить развернутую информацию о значимых эпизодах жизни Елены Сергеевны и Михаила Булгакова.

«На выставке “Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах” установили QR-коды, перейдя по которым можно почитать или прослушать экспертные статьи на портале «Рувики» и задать уточняющие вопросы. Эта работа ведется в рамках просветительского проекта, который реализуют «Рувики» и Музей Михаила Булгакова», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Через QR-коды посетители могут, в частности, познакомиться с автобиографией Елены Сергеевны Булгаковой, узнать о ее любви к парфюму и прочитать о пожаре в квартире Михаила Булгакова. Экспозиция рассказывает о знакомстве Елены Сергеевны с Михаилом Булгаковым, совместно прожитых годах, литературных делах пары, их доме и сохранении наследия писателя после его смерти. В основу выставки легли дневниковые записи Елены Сергеевны, а также письма и воспоминания разных лет, что делает ее особенно личной и документально точной.

В дальнейшем на страницах энциклопедии будет собрана обширная библиотека рецензированных материалов о творчестве писателя.