«Роса» и Саранский автомеханический техникум заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров

Российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения НТЦ ИТ «Роса» и Саранский автомеханический техникум (ГАПОУ РМ «САМТ») заключили соглашение о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности. Документ предусматривает развитие совместных образовательных программ и внедрение российских программных продуктов в учебный процесс. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса».

В рамках соглашения техникум получил 30 лицензий операционной системы «Роса Хром» для организации учебного процесса по профильным ИТ-дисциплинам. Использование отечественной операционной системы позволит студентам получать практические навыки работы с российскими программными платформами.

Соглашение также предусматривает проведение совместных мероприятий и развитие учебно-методических материалов по продуктам «Роса». Стороны рассматривают взаимодействие как долгосрочное партнерство в сфере подготовки специалистов для ИТ-отрасли и промышленного сектора региона.

Как получать доход от инвестиций в ИТ
Как получать доход от инвестиций в ИТ Бизнес

«Сотрудничество с региональными образовательными организациями — важная часть нашей стратегии по формированию кадрового резерва для цифровой экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты уже во время обучения работали с российскими операционными системами и получали прикладной опыт администрирования и эксплуатации отечественных решений», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Интеграция ОС «Роса Хром» в образовательный процесс позволяет усилить практическую подготовку студентов по направлениям, связанным с информационными технологиями. Это дает обучающимся конкурентное преимущество и расширяет их профессиональные компетенции», — сказала директор Саранского автомеханического техникума Ольга Спицина.

Другие материалы рубрики

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Мошенники, использующие ИИ, получают прибыли в 4,5 раза больше, чем ретрограды

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

Это так, для души. Россияне стали массово записываться в курьеры в дополнение к основной работе и бизнесу

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/