Рекордный 1 млн микроконтроллеров выпущен на новой линии корпусирования

НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») выпустил миллионный микроконтроллер К1921ВГ015 на новой линии корпусирования, запущенной год назад. Суммарный объем производства технологического участка составил порядка 1,5 млн изделий. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Старт производству первой серийной партии микросхем в пластике в феврале 2025 г. дала делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Василием Шпаком. Проектная мощность линии до 10 млн изделий в год позволяет удовлетворить не только потребности предприятий Группы, но и сторонних заказчиков-производителей электроники.

Благодаря поддержке Минпромторга России и финансированию Фонда развития промышленности (ФРП) линия получила широкие технологические возможности. Они позволяют производить сборку микроконтроллеров, микропроцессоров и СВЧ‑транзисторов, включая современные кремниевые и нитрид‑галлиевые решения. Компоненты выпускаются в распространенных металлополимерных корпусах (QFP, QFN, SOT, SOIC, TO), что обеспечивает их востребованность на рынке.

Микроконтроллер К1921ВГ015 – это флагманский 32-разрядный ультранизкопотребляющий микроконтроллер на базе архитектуры RISC‑V. Может применяться в измерительных приборах, бытовых счетчиках газа и электроэнергии, системах промышленной автоматизации, медицинской технике и других областях, где нужна высокая вычислительная мощность. Микросхема включена в единый реестр радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства России №719 и Постановление Правительства России №878).