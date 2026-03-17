Рекордный 1 млн микроконтроллеров выпущен на новой линии корпусирования

НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») выпустил миллионный микроконтроллер К1921ВГ015 на новой линии корпусирования, запущенной год назад. Суммарный объем производства технологического участка составил порядка 1,5 млн изделий. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Старт производству первой серийной партии микросхем в пластике в феврале 2025 г. дала делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Василием Шпаком. Проектная мощность линии до 10 млн изделий в год позволяет удовлетворить не только потребности предприятий Группы, но и сторонних заказчиков-производителей электроники.

Благодаря поддержке Минпромторга России и финансированию Фонда развития промышленности (ФРП) линия получила широкие технологические возможности. Они позволяют производить сборку микроконтроллеров, микропроцессоров и СВЧ‑транзисторов, включая современные кремниевые и нитрид‑галлиевые решения. Компоненты выпускаются в распространенных металлополимерных корпусах (QFP, QFN, SOT, SOIC, TO), что обеспечивает их востребованность на рынке.

НИИ электронной техники выпустил миллионный микроконтроллер К1921ВГ015 на новой линии корпусирования

Микроконтроллер К1921ВГ015 – это флагманский 32-разрядный ультранизкопотребляющий микроконтроллер на базе архитектуры RISC‑V. Может применяться в измерительных приборах, бытовых счетчиках газа и электроэнергии, системах промышленной автоматизации, медицинской технике и других областях, где нужна высокая вычислительная мощность. Микросхема включена в единый реестр радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства России №719 и Постановление Правительства России №878).

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток Цифровизация

Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Крупнейший в мире производитель конденсаторов повышает цены

CNews Analytics опубликовал топ-70 поставщиков ИТ для операторов связи

В России готовится к запуску завод промышленных роботов

Почта Банк перенес 200 млн файлов c Minio на российское S3-хранилище без остановки сервисов

Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
