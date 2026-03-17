Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Просмотры Rutube зимой 2026 года выросли почти на 20%

В зимние месяцы 2026 г. видео на Rutube смотрели почти на почти 20% больше, чем в тот же период — с декабря по февраль — в прошлом году. Если в 2026 г. количество зимних просмотров пользователей платформы составило более 15 млрд, то год назад — 12,6 млрд. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

«Такой динамике способствует рост UGC-контента, а также приход на площадку популярных блогеров. Еще один драйверов роста — технологическое развитие платформы и внедрение искусственного интеллекта. Мы продолжим развивать рекомендательные алгоритмы и другие продукты как для зрителей, так и авторов», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

По его словам, в феврале библиотека контента достигла 437 млн видео. Показатель месячной аудитории этой зимой составлял 85 млн человек, дневной — 22 млн пользователей, не считая незначительную корректировку в феврале по причине меньшего количества дней в месяце. При этом в декабре 2025–феврале 2026 гг. в общей сложности зрители посмотрели видео, проведя на сервисе почти более 1,9 млрд часов.

Чаще всего пользователи смотрели UGC-контент в таких категориях как развлечения, лайфстайл-видео, а также детский контент, в том числе мультфильмы. Самыми популярными блогерами по просмотрам стали: Double Bubble, «Мультики для детей, Мультфильмы для малышей. Мульт», Over Show, «Влад и Ники (Vlad and Niki)», «Играем вместе», «наука и Культура для всех» и другие каналы авторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


