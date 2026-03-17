Пользователям Mах стала доступна англоязычная версия приложения

Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России в Мах. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Для того, чтобы сменить версию интерфейса на английскую, необходимо обновить приложение и изменить языковые настройки.

Пользователи операционной системы Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе «Язык приложения». Пользователям iOS необходимо изменить язык в настройках смартфона.