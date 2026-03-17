«Пилар» инвестировала 420 млн рублей в развитие инфраструктуры Дальнего Востока

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, вложила более 420 млн руб. в развитие инфраструктуры АМС в регионах Дальнего Востока в 2025 г. В этом году «Пилар» продолжит расширять присутствие и наращивать число партнерств среди ИТ-компаний, лесопромышленных и сельскохозяйственных организаций.

Инвестиции в размере 420 млн руб. были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей в регионах Дальнего Востока, в том числе в труднодоступных местностях. Особое внимание «Пилар» уделила объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.

В 2025 г. оператор реализовал почти 600 новых опор коммуникаций в регионе, включая объекты на земле и кровле зданий. Всего за год «Пилар» построил более 6,4 тыс. башен по всей стране. В рамках долгосрочной стратегии развития компания продолжит интенсивную стройку на Дальнем Востоке.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Дальний Восток – стратегически важный регион для цифровой трансформации страны. Наши инвестиции в собственную инфраструктуру в регионах позволят создать фундамент для качественного скачка в доступности связи и медиасервисов жителей. Мы видим растущий спрос на инфраструктурных шеринг со стороны как коммерческих партнеров, так и государственных заказчиков. Наша цель – сделать процесс размещения оборудования максимально простым и эффективным, чтобы партнеры могли фокусироваться на развитии сервиса и контента, а не на строительстве АМС».

