Новая функция «Краткий пересказ судебного решения» доступна в системе «КонсультантПлюc»

В системе «КонсультантПлюс» появилась новая функция на основе искусственного интеллекта – Краткий пересказ судебного решения. Теперь можно мгновенно получить выжимку судебного акта, не читая многостраничный текст решения. Об этом CNews сообщил представитель компании «КонсультантПлюс».

Преимущества «Краткого пересказа»: быстро погрузит в суть дела и выделит главное; сэкономит время на анализе документа: аргументация сторон и выводы суда представлены кратко и в структурированном виде; переведет сложный юридический язык на более понятный.

Кнопка «Краткий пересказ» расположена на правой панели, в начале и в конце текста судебного акта.

Нажмите на кнопку «Краткий пересказ», чтобы открыть окно с ключевой информацией о деле, разбитой на логические блоки: предмет спора; обстоятельства спора; доводы истца и ответчика; решения нижестоящих судов; решение суда, рассматривающего дело; выводы суда.

Из пересказа легко перейти в нужную часть полного текста судебного решения.