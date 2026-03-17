Мошенники используют фальшивые адвент-календари для обмана россиян

Эксперты по кибербезопасности из «Золотого Яблока» и F6 раскрыли мошенническую схему с фальшивыми адвент-календарями, с помощью которой злоумышленники похищали персональные данные и деньги россиян. Об этом CNews сообщили представители F6.

В конце 2025 г. произошел рост мошенничества, замаскированного под «онлайн-адвент-календарь с гарантированными призами». Механика строилась на базе методов социальной инженерии: злоумышленники привлекали внимание пользователей популярным форматом адвентов и обещанием быстрой выгоды. Цель таких атак — вывести человека из привычного сценария покупки и заставить следовать инструкциям мошенников на сторонних площадках.

Вот как это работало. Через угнанные или новые аккаунты в TikTok распространялись видеоролики, анонсирующие «акцию» и предлагающие перейти по ссылке в комментариях или в профиле. Оттуда пользователей вели на сайт, визуально похожий на официальный ресурс ретейлера: там человеку предлагали открывать ячейки адвента и получать «гарантированный приз». Чтобы его получить, нужно было перейти в Telegram-бот, который был точкой управления: собирал аудиторию, навязывал подписки или переводил пользователя на дальнейшие действия вплоть до передачи своих персональных данных или платежей в пользу мошенников.

По данным специалистов по кибербезопасности «Золотого Яблока» и F6, с конца ноября 2025 г. до середины января 2026 года г. обнаружено и заблокировано 12 поддельных веб-ресурсов, более 220 роликов в TikTok и свыше 20 Telegram-каналов и ботов, связанных с мошеннической схемой.

Эксперты предупреждают: рост такого вида мошенничества всегда наблюдается в праздничный период, когда злоумышленники используют популярные легенды: розыгрыши, промокоды, подарочные карты, «эксклюзивные предложения» и «закрытые акции», которые ведут на сторонние ресурсы и в ботов.

«Кейс с адвент-календарями наглядно демонстрирует эволюцию мошеннических тактик. Злоумышленники используют для продвижения схем обмана актуальные тренды, используют разные интернет-платформы для многоступенчатого перенаправления пользователей, стремятся усложнить оперативное обнаружение и блокировку своих ресурсов. Несмотря на все уловки киберпреступников, качественный круглосуточный мониторинг и быстрое реагирование позволяют задавить такие схемы на ранних стадиях», – отметил Станислав Гончаров, руководитель департамента Digital Risk Protection компании F6.

Чтобы не стать жертвой социальной инженерии в таких схемах, специалисты рекомендуют следующее: любые «акции» с переходом в Telegram-бота или по ссылкам из комментариев/личных сообщений требуют паузы и проверки источника; информацию о розыгрышах и подарках следует проверять только на официальных площадках бренда: на сайте, в приложении и официальных соцсетях; предложения в формате «я сотрудник, продам со скидкой, только по ссылке» — типичная мошенническая легенда даже при убедительном оформлении аккаунта; если обещают «бесплатно» и торопят «прямо сейчас», это чаще всего попытка управлять действием пользователя, а не реальная акция.

Другие материалы рубрики

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Уязвимость в ИИ-ассистенте Docker позволяла внедрять вредоносный код

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
