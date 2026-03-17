«Газпром ID» объединяет более 65 крупных партнеров из разных отраслей

Сервис единой авторизации «Газпром ID» продолжает расширять партнерскую экосистему. Сегодня технологией входа через «Газпром ID» пользуются более 65 крупных компаний из различных отраслей — медиа, электронной коммерции, гостиничного бизнеса, спорта и образования. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Газпром ID».

«Газпром ID» позволяет пользователям получать доступ к цифровым сервисам партнеров через единый аккаунт — без необходимости создавать отдельные профили и запоминать множество паролей. Благодаря единой авторизации процесс регистрации и входа становится быстрее и удобнее, а компании-партнёры получают более простой способ взаимодействия с аудиторией.

Среди партнеров сервиса — онлайн-платформы, медийные проекты, интернет-магазины, образовательные сервисы, а также компании из индустрии путешествий и спорта. Интеграция с «Газпром ID» помогает снижать барьер входа для новых пользователей, повышать конверсию в регистрацию и улучшать пользовательский опыт.

Единая система авторизации также обеспечивает высокий уровень защиты персональных данных и стабильную технологическую инфраструктуру, что особенно важно для крупных сервисов, где безопасность и надежность напрямую влияют на доверие пользователей.

Директор продукта ООО «Оператор Газпром ИД» Александр Махонин: «Мы продолжаем активно развивать партнерские связи, где в ближайшее время планируем расширять присутствие в новых сегментах. Наша задача — сделать единый вход удобным стандартом для пользователей и помочь компаниям быстрее выстраивать эффективное взаимодействие со своей аудиторией».