Doma.ai: как цифровизация и ИИ изменят работу УК в ближайшие 10 лет

Аналитики Doma.ai опросили представителей 550 управляющих компаний в период с 12 февраля по 12 марта 2026 г. и выяснили, какие изменения отрасль считает наиболее вероятными в ближайшие 10 лет, а также в каких направлениях искусственный интеллект будет наиболее востребован в ежедневной практике. На основе этих данных эксперты компании сформулировали прогноз о том, как будет меняться операционная модель управления жилым фондом. Выяснилось, что участники рынка ждут более глубокой автоматизации рутинных задач, перехода к единому цифровому контуру и расширения прикладного использования ИИ. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Среди наиболее вероятных изменений 38% опрошенных назвали более глубокую автоматизацию рутинных задач. Еще 27% считают, что отрасль будет двигаться к единому цифровому контуру, в котором связаны обращения жителей, заявки, начисления, отчетность и внутренняя координация. 21% респондентов главным направлением назвали более широкое использование искусственного интеллекта в повседневной работе, а еще 14% указали на рост требований к прозрачности сервиса и качеству цифровой коммуникации.

Заметные сдвиги респонденты ожидают и в использовании ИИ. По данным опроса, 38% представителей УК считают, что в первую очередь такие инструменты будут востребованы для работы с документами, подготовки ответов и внутренних материалов. 35% ожидают их активного применения в обработке и классификации обращений жителей. Еще 27% опрошенных считают, что ИИ будет востребован в коммуникации с жителями – для подготовки уведомлений, объявлений и ответов на типовые обращения.

«В ближайшие 10 лет самые заметные изменения произойдут в двух направлениях. Первое – коммуникация управляющей компании с жителями. Ответы на вопросы по начислениям, сметам, отчетности и составу платежа все чаще будут готовиться с помощью ИИ. Для жителя это означает более быстрые, подробные и аргументированные разъяснения с опорой на расчеты, документы и действующие нормы. Второе – внутренние процессы самой УК. Прежде всего речь идет о бэк-офисе: работе операторов, бухгалтерии, юристов и всего управления. Здесь ИИ будет упрощать и ускорять значительную часть типовых задач, и в горизонте десятилетия это может стать новым стандартом для отрасли», – отметил исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

В компании считают, что на следующем этапе цифровизация сферы ЖКХ будет влиять уже не только на скорость отдельных операций, но и на саму модель управления домом. По мере развития технологий от управляющих компаний будут ожидать более точной работы, большей прозрачности процессов и стабильного качества сервиса. Фактически речь идет о переходе к модели, в которой технологии начинают определять организацию работы всей отрасли в целом.

