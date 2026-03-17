Что умеет ИИ в урологии? Команда урологов Сеченовского Университета впервые в мире провела мета-анализ ИИ-ресурсов для генетического профилирования рака простаты

В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета впервые в мире провели мета-анализ систем искусственного интеллекта, которые предназначены для решения различных клинических задач в урологии. На основании результатов исследования планируется оценить сегмент ИИ-сервисов и разработать свой эффективный продукт. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Сегодня, по мнению, врачей-онкоурологов онкологические заболевания становятся очень специфичными, и общий подход к лечению всех пациентов больных, например, раком простаты не эффективен. «Очевидно, что врач самостоятельно не может проанализировать все генетические особенности рака предстательной железы. Поэтому во всем мире идет активная разработка систем искусственного интеллекта, которые могли бы анализировать генетический профиль пациентов с раком простаты, дифференцировать его генетические разновидности, а также помогать врачу в подборе персонализированной терапии для больного», — сказал Евгений Шпоть, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета.

Команда урологов Первого МГМУ провела мета-анализ систем искусственного интеллекта из разных стран, чтобы оценить возможности ИИ в распознавании разных видов рака предстательной железы и действительно ли он может помочь клиницисту в решении его задач. По словам эксперта, данный анализ – это первый шаг к разработке собственного ИИ-сервиса на базе Института урологии. Он позволит оценить сегмент ИИ-разработок и тренды его развития.

В выборку было включено пятнадцать систем ИИ из Китая, Южной Кореи, Германии, Франции, Испании. Они используются для разных целей – от оценки риска развития рака предстательной железы до прогнозирования рецидива заболевания. «Согласно исследованию, средняя эффективность проанализированных ИИ-систем – около 80% в зависимости от задачи. Наиболее успешно он «предсказывает» клинический риск развития рака простаты, ответ заболевания на терапию», — сказал Марк Тараткин, научный сотрудник Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета.

Статья с результатами исследования «Искусственный интеллект в диагностических, прогностических и предиктивных геномных биомаркерах рака предстательной железы: готов ли он к широкому применению?» была опубликована одним из ведущих урологических журналов Urologic Oncology (США), а также новостным агрегатором Uro Today (США).

«Публикация статьи на данных информационных ресурсах означает высокую международную оценку исследования, проведенного российскими специалистами. Институт урологии и репродуктивного здоровья человека в очередной раз продемонстрировал свою экспертизу на мировом уровне. Результаты мета-анализа открывают возможности для создания более совершенных ИИ-инструментов, которые будут помогать врачам-урологам на качественно новом уровне, как в России, так и за рубежом», — сказал Евгений Шпоть.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837