Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк»

Агентство правовой информации «Воробьевы горы» в 2025 г. организовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Всего за год компания организовала более 350 вебинаров. Благодаря онлайн-формату нагрузка на сотрудников уменьшилась, а расходы на проведение мероприятий снизились на 70%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Агентство проводит лекции, круглые столы и прямые эфиры с ответами на вопросы с помощью онлайн-сервиса «Правоберег». Эксперты объясняют изменения в законодательстве и помогают слушателям разбирать сложные рабочие кейсы. Каждое мероприятие собирает в среднем 500 участников. «МТС Линк» обеспечивает стабильную трансляцию и возможность проводить онлайн-опросы прямо во время занятия. Все записи вебинаров сохраняются в личном кабинете и доступны каждому участнику и организатору.

Перевод занятий в онлайн-формат снизил расходы и нагрузку на сотрудников Агентства. Например, вебинаром на 800 человек может управлять один администратор. Регистрация участников, рассылка напоминаний и отправка записей автоматизированы, поэтому модератору не нужно тратить время на рутинные задачи.

В планах развития сервиса «Правоберег» — использование функций текстовой расшифровки и саммаризации на базе искусственного интеллекта. Инструмент автоматически выделяет ключевые тезисы, благодаря чему участники вебинаров будут быстрее находить нужные моменты в записях, повторять сложные темы и использовать материалы занятий в дальнейшей работе.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
«Наши клиенты работают по всей стране, поэтому ключевыми требованиями к платформе стали стабильное соединение и качество трансляции в любом регионе даже при высокой нагрузке. Платформа «МТС Линк» закрыла эти задачи и при этом легко интегрировалась с нашим сервисом «Правоберег». Отдельно отметим оперативную техническую поддержку: в прямом эфире она помогает быстро решать любые неожиданные ситуации», — отметил генеральный директор АПИ «Воробьевы горы» Александр Назаренко.

«МТС Линк развивает платформу для вебинаров с 2008 г., и теперь это одно из самых функциональных и надежных решений на рынке. Все работает в одном окне: во время занятия спикер может провести опрос в Формах, собрать обратную связь через реакции и чат и вести обсуждение на онлайн-доске. После эфира искусственный интеллект за пару минут готовит краткий конспект и полную расшифровку вебинара, а в личном кабинете организатору доступна статистика по каждому участнику. Такой подход помогает проводить вовлекающие занятия и оценивать результаты обучения без лишней нагрузки на команду», — сказала руководитель направления продаж среднего и малого бизнеса Татьяна Ефимова.

Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837