Более 300 школьников на Крайнем Севере обучат промпт-инжинирингу

Программа «Kodik Образование», разработанная компанией «Архитех ИИ», запущена более чем в 70 классах в России и охватывает почти 1000 учеников. Цель – научить тому, чего в школьной программе пока нет – основам взаимодействия с искусственным интеллектом.

Отечественный вендор запустил программу по обучению технологиям оптимизации с применением искусственного интеллекта для государственных вузов и школ. Проект реализуется по всей России, от Санкт-Петербурга до Амурской области, но особое внимание – школам, которые находятся в северо-восточной части страны, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха, Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, в арктических регионах в программе примет участие более 300 школьников.

«Умение использовать в бизнес-процессах ML-модель – это уже не эфемерное будущее, а базовый минимум для настоящего, будущие инженеры, аналитики, финансисты должны это уметь уже сегодня, чтобы завтра удачно устроиться на работу. Такие краткие курсы по азам применения вайбкодинга мы на платформе «Кодик.Образование» проводим в десятках вузов в самых разных регионах. Помимо этого, мы уже сейчас активно внедряем курсы обучения ИИ-технологиям в школах, где обучаем детей и их учителей основам безопасной работы с языковыми моделями, на сегодняшний день в программе поучаствовало более 20 школ из разных регионов России», – сказал Юрий Головко, директор по развитию разработчика платформы Kodik компании «АрхиТех ИИ»

В программу «Kodik Образование» вошли крупные города, такие как Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, а также школы в Амурской области, Приморье, на Урале, то есть, в регионах, где активно развиваются производства, но есть ощутимый дефицит подготовленных кадров и в бизнесе, и в образовании, и преодолеть его возможно только совместными усилиями технологического бизнеса и государства.

Проект платформы Kodik – пример совместных усилий бизнеса и вузов, направленный на обогащение государственных образовательных программ современными компетенциями, необходимых для уверенного старта на рынке труда. Применение языковых моделей в бизнес-процессах постепенно становится повседневной реальностью во всех сферах экономики, считают авторы курса, а потому важно научить студентов не просто использовать нейросети в подготовке курсовых, но и изучить основы безопасности и понимать, как встроить ИИ в бизнес-процесс, чтобы он служил полноценным инструментом оптимизации.