Банк «Русский Стандарт»: средний чек на ремонт электроники и бытовой техники этой зимой снизился на 15%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По данным эквайринговой сети банка, пик по числу таких платежей приходится на зиму и осень. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Услуга по ремонту электрооборудования и малой бытовой техники, согласно статистике банка «Русский Стандарт», в 2025 г. была особенно актуальна зимой и осенью. На каждый из этих сезонов года пришлось по 27% от общего числа таких платежей за год.

Средний чек на ремонт техники зимой 2024-2025 г. был 2 523 руб. Кстати, зимой 2025-2026 г. он снизился относительно данных годом ранее и составляет 2 152 руб.

А средний чек оплаты за ремонт техники осенью прошлого года – 2 309 руб. В сентябре-ноябре 2024 г. он был выше и составлял 2 765 руб.

Далее идет весна с долей 24%. Средний чек платежа за ремонт техники в марте-мае 2025 г. составил 2 651 руб. Он снизился относительно весны 2024 г., когда был 3 064 руб.

И, наконец, доля лета составила 22%. При этом средняя сумма платежа за ремонт цифровой и бытовой техники в июне-августе 2025 года составила 2 608 руб. Годом ранее она была немного ниже и составляла 2 792 руб.

Общий средний чек на ремонт техники в 2025 г. снизился до 2 508 руб. с 2 807 руб. Это произошло на фоне роста среднего чека ее покупки. Так, средняя сумма платежа в магазине бытовой и цифровой техники в 2025 г., напротив, выросла до 9 626 руб. с 8 664 руб. годом ранее.

Зимой 2025-2026 средний чек покупки техники составил 10 308 руб.

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по оплате картами всех банков в категориях «ремонт компьютеров», «ремонт кондиционеров и холодильников», «ремонт электроники» и «ремонт электрооборудования и малой бытовой техники» в 2025 и 2024 гг.

