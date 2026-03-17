«Алиса AI» научит детей самостоятельно выполнять задания по математике

«Яндекс» делает новый режим в «Алисе», который будет работать как персональный репетитор для всех школьников России. Режим обучения позволит детям научиться самостоятельно решать задачи, подробно разъясняя принцип выполнения упражнений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь при вводе математических задач в «Поиске Яндекса» нейросеть «Алиса AI» помогает пользователям в них разобраться — задает наводящие вопросы и по шагам объясняет принцип выполнения задания.

Чтобы перейти в новый режим, достаточно ввести математическую задачу в «Поиске» и нажать кнопку «Попробуйте режим обучения». После этого откроется чат, в котором ИИ объяснит логику выполнения задания и предложит похожие задачи для закрепления материала. «Алиса AI» не будет давать готовые ответы, а поможет понять тему.

