Treolan начинает сотрудничество с «СибКом Цифра»

Партнерам Treolan стало доступно для заказа отечественное программное обеспечение «Каскад», предназначенное для сбора, хранения и визуализации данных, управления, аналитики и отчётности в системах автоматизации и диспетчеризации любого масштаба. Об этом CNews сообщил представитель Treolan.

Разработчик платформы «Каскад» – «CибКом Цифра» – предприятие, входящее в группу «Бит», имеющую более чем 20-летний опыт создания программного обеспечения для автоматизации и цифровизации в самых разных отраслях.

Цифровая платформа «Каскад» позволяет одинаково успешно собирать данные с рекордного количества как отечественных, так и зарубежных систем автоматизации, а также устройств промышленного интернета. Данные могут храниться в различных СУБД, включая технологии прямого доступа и развёртывания кластеров. «Каскад» позволяет строить пользовательские интерфейсы любой сложности, а также управлять технологическим оборудованием и техпроцессами, формируя и доставляя управляющие команды для исполнительных устройств. Пользователи могут автоматически получать оповещения посредством SMS, TG-сообщений, электронной почты и т.п. Программный комплекс обеспечивает формирование отчётов, интеграцию со смежными системами, а также возможность разработки собственных модулей для решения специфичных прикладных задач.

«Каскад» является не только мультиплатформенным решением, но и платформонезависимым, а также гетерогенным – можно вести разработку под одну операционную систему, а разворачивать проект под другую, использовать комбинированные архитектуры с различными операционными системами.

Уникальная масштабируемость платформы «Каскад» позволяет строить решения от одиночных автоматизированных рабочих мест до огромных распределённых систем с тысячами серверов и обработкой миллионов тегов. Лицензионная политика максимально гибкая и имеет ряд таких преимуществ, как наличие безлимитных лицензий, бесплатные архивные теги, кумулятивность, конкурентность подключений и т.д.

Цифровая платформа «Каскад» является отечественным программным обеспечением, внесённым в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Среди пользователей платформы «Каскад» — крупнейшие российские промышленные предприятия и холдинги, в том числе предприятия критической инфраструктуры.

Александр Малясов, менеджер по развитию бизнеса Treolan, сказал: «Мы рады объявить о подписании договора о сотрудничестве с компанией “СибKом Цифра” разработчиком платформы “Каскад”. Это партнерство открывает новые возможности для расширения нашего портфеля решений и укрепления позиций на рынке. Мы уверены, что совместная работа позволит предложить партнерам современные и эффективные технологии, соответствующие высоким стандартам качества и надежности в построении систем АСУ ТП и диспетчеризации любого уровня».

Дмитрий Бекасов, ведущий менеджер по работе с ключевыми заказчиками «СибКом Цифра», отметил: «Сотрудничество “СибKом Цифра” и Treolan поможет объединить компетенции по автоматизации и цифровизации компаний в промышленности и инфраструктуре от локальной автоматики до управления предприятиями и холдингами. Новые подходы дадут возможность эффективно реализовывать как новые проекты, так и проекты по модернизации и импортозамещению, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, на SCADA/PIMS/MES-уровнях».

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837