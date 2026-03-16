Стало известно, какими мессенджерами чаще пользуются автолюбители страны

В начале марта «Дром» спросил автолюбителей «Какими приложениями на телефоне они пользуются для переписки?». В лидеры вышел Telegram. Он набрал в два раза больше голосов, чем Мах, который занял второе место. Об этом CNews сообщили представители «Дром».

Замыкает тройку мессенджер WhatsАpp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с небольшим отставанием от Мах. На четвертом месте ответ «пользуюсь обычными СМС» и замыкает пятерку приложение Viber.

При этом 5% голосов набрал ответ «ничем не пользуюсь» и 4% голосов вариант — «другие приложения».

Три года назад в аналогичном опросе лидером был WhatsАpp*, Telegram был на втором месте и на третьем — Viber. В опросе 2020 г. WhatsАpp* оставался лидером, Viber тогда занимал второе место, а Telegram был на третьем.

Среди регионов страны больше всего голосов за Telegram отдали жители Курганской, Нижегородской и Ленинградской областей. За Мах в основном голосовали автолюбители Сахалина и Югры. А вот WhatsАpp чаще других выбирали жители Якутии и Приморья.

В комментариях автолюбители предлагают разные сервисы для общения. Одни говорят: «после блокировки буду пользоваться gmail», другие считают, что «все во "ВКонтанкт" переедут». Некоторые саркастично отмечают, что «скоро на голубиную почту прейдем».

Автолюбители также отмечают нюансы, которые хотелось бы доработать в Мах. «У нас весь рабочий чат уже давно бы в Мах перешел, если бы в нем были подгруппы. Странно, что их там нет и надо плодить кучу чатов вместо того, чтобы сделать удобно. Поэтому все до последнего сидят в Telegram», — сказал один комментатор.

Опрос проводился со 2 по 10 марта 2026 г. среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие более 12 тыс. человек. Участники опроса могли выбрать один или несколько мессенджеров.

