Ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов «Дом.ру» в 3 городах России

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о начале тестирования проекта по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

При превышении лимита в 3 ТБ скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c, что является достаточным для использования основных цифровых сервисов, отмечают в «Дом.ру».

Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату в размере 100 руб. за каждые 500 ГБ или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится.

Мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 ТБ в месяц.

Все тарифы оператора являются и остаются безлимитными. Проект был инициирован «Дом.ру» в связи с результатами проводимых в течение нескольких лет проверок по потреблению трафика и выявленными нарушениями. А именно, в 1260 случаях сверхпотребления – значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляет более 15% от общего трафика в сети «Дом.ру».

«Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта», – отметили в пресс-службе «Дом.ру».

3 ТБ – это: фото – от 750 тыс. до 1 млн фотографий высокого качества; видео – от 750 до 900 фильмов в HD-качестве или 1,5 тыс. часов онлайн-видео; игры – десятки современных игр, каждая из которых может занимать 100 – 150 ГБ.

Другие материалы рубрики

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
