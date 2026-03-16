МТС ускорила мобильный интернет в БАМовских поселках

ПАО «МТС», цифровая экосистема усовершенствовала покрытие мобильной сети в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Специалисты обновили оборудование и увеличили скорости мобильного интернета МТС в отдаленных поселках Эльга, Этыркен, Герби, Солони, и Согда. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты компании провели рефарминг оборудования, переведя базовые станции на современный стандарт LTE. Это обеспечило рост скорости мобильного интернета на 20%. Новые скорости позволяют местным жителям с большим комфортом использовать цифровые сервисы: общаться с близкими, смотреть мобильное ТВ, решать бытовые вопросы — переводить средства, оплачивать счета, оформлять справки и документы в онлайн-приложениях.

«Мы всегда стараемся уделять особое внимание малым и удаленным населенным пунктам с небольшой численностью населения и развивать там сеть также, как и в крупных городах Хабаровского края. Связь – это не просто вопрос удобства, это базовая необходимость. Теперь с появлением 4G жители бамовских поселков могут пообщаться с родственниками по видеосвязи или настроить удаленный формат работы, воспользоваться телемедициной, быстро и без сбоев отправить документы через портал госуслуг или вызвать экстренные службы»», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Эльга, Этыркен, Герби, Солони и Согда – появились и развивались благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Сегодня в них проживает всего по несколько сотен человек, а некоторые, как Этыркен, который является самым западным населенным пунктом Хабаровского края, отличаются особой труднодоступностью. В таких условиях наличие стабильной связи и высокоскоростного интернета становится критически важным для жизни, работы и поддержания социальных связей.

Ранее компания уже обеспечила высокоскоростным интернетом другие малые населенные пункты края, включая села Чекунда, Алонка и Савинское.