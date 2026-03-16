«МегаФон» ускорил мобильный интернет для студентов и преподавателей ПГНИУ

«МегаФон» модернизировал сеть в Перми в микрорайоне Заимка. Улучшение качества мобильной связи и интернета затронут территории, где расположены факультеты и общежития Пермского государственного национального исследовательского университета, а также прилегающие зеленые зоны — сквер и ботанический сад. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические работы позволили также разгрузить соседние базовые станции. Таким образом, сигнал в смартфонах пермяков в этом районе стал стабильнее, а мобильный интернет — быстрее.

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет увеличить зону уверенного покрытия, повысить проникновение сигнала внутрь зданий и одновременно с этим поддерживать скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Такое качество передачи данных позволяет студентам использовать различные онлайн-платформы для учебных проектов, передавать большие объемы информации, использовать нейросети для обучения и общаться с сокурсниками и преподавателями.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

«Мы видим, как цифровая среда становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Мобильный интернет пригодится в обработке данных научных экспериментов, для участия в вебинарах, при подготовке к лекциям и семинарам. Мы улучшили проникновение сигнала внутрь зданий и повысили способность сети выдерживать пиковые нагрузки, чтобы наша связь помогала в учебной деятельности на всей территории университета», — сказал Андрей Шмалев, директор «МегаФона» в Пермском крае.

Пиковые значения трафика аналитики оператора фиксируют в середине недели. В среду объем передачи вырастает на 17%, а разговоров — на 28% по сравнению со среднедневными значениями. Выходные дни, наоборот, становятся временем отдыха от звонков и активного использования онлайн-сервисов.

Другие материалы рубрики

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

В России резко сократились инвестиции в инфраструктуру связи

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
