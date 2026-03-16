Кабельная промышленность Москвы: предприятия наращивают объемы выпуска и дополняют линейку продукции

В 2025 г. производство кабелей и кабельной арматуры в столице выросло в 2,9 раза по сравнению с 2024 гм. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В кабельно-проводниковой промышленности столицы занято около 20 предприятий, которые выпускают изделия, предназначенные для применения в энергетическом комплексе, промышленном секторе, транспортной отрасли, сфере телекоммуникаций, строительстве и космической индустрии. В 2025 г. компании произвели на 189,1% больше кабелей и кабельной арматуры по сравнению с 2024 г.», — сказал Анатолий Гарбузов.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

Ранее правительство Москвы заключило офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд городского транспорта. Исполнителем выступит «Завод Москабель», входящий в группу компаний «Москабельмет».

В общей сложности подписано уже 36 офсетных контрактов. Соглашения включают поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий, питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, оборудования для транспорта и городского хозяйства, а также других товаров.

Другие материалы рубрики

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия

Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

В России готовится к запуску завод промышленных роботов

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
