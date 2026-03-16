Кабельная промышленность Москвы: предприятия наращивают объемы выпуска и дополняют линейку продукции

В 2025 г. производство кабелей и кабельной арматуры в столице выросло в 2,9 раза по сравнению с 2024 гм. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В кабельно-проводниковой промышленности столицы занято около 20 предприятий, которые выпускают изделия, предназначенные для применения в энергетическом комплексе, промышленном секторе, транспортной отрасли, сфере телекоммуникаций, строительстве и космической индустрии. В 2025 г. компании произвели на 189,1% больше кабелей и кабельной арматуры по сравнению с 2024 г.», — сказал Анатолий Гарбузов.

Ранее правительство Москвы заключило офсетный контракт на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд городского транспорта. Исполнителем выступит «Завод Москабель», входящий в группу компаний «Москабельмет».

В общей сложности подписано уже 36 офсетных контрактов. Соглашения включают поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий, питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, оборудования для транспорта и городского хозяйства, а также других товаров.