Интерес к авторскому праву в нейросетях с начала 2025 года вырос на 95%

Интерес к авторскому праву в нейросетях с начала 2025 г. вырос на 95%. К такому выводу пришли аналитики LegalTech-платформы защиты авторских прав «Копидефенд». Данные были получены благодаря маркетинговому исследованию и анализу потребительского поведения. Об этом CNews сообщили представители «Копидефенд».

Этические проблемы использования искусственного интеллекта стали волновать граждан в 32 раза чаще по сравнению с началом 2025 г., а вопросы авторского права в контексте нейросетей — в 3,5 раза.

Согласно данным исследования, интерес россиян к теме авторского права в контексте нейросетей за год вырос на 95%. Все больше пользователей хотят понимать, как регулируется использование ИИ и кому принадлежат права на созданные им материалы.

Особое внимание вызывает тема авторских прав в продуктах популярных сервисов. Интерес к тому, как Nano Banana соотносится с правовыми нормами, вырос в пять раз, Kling AI — в шесть раз. Вопрос авторских прав у Midjourney также стал подниматься чаще: рост составил 41%.

Беспокойство вызывает и практическое применение технологий. Интерес к тому, допустимо ли использовать нейросети для коммерческих целей, за год вырос почти в семь раз. Волнение по поводу использования созданных изображений в бизнесе без нарушения авторских прав выросло почти в четыре раза.

Отдельной темой стали нейросети с возможностью создания контента без авторских прав. Россияне стали интересоваться этим заметно чаще: рост составил 79%.

«Мы видим, что интерес к авторскому праву в контексте нейросетей перестал быть нишевой темой специалистов. Этот вопрос стал массовым, потому что он напрямую затрагивает пользователей — от студентов и дизайнеров до предпринимателей. Особенно ярко эта проблема проявляется на маркетплейсах. Каждый второй запрос на поиск и фиксацию нарушений авторского права на платформе «Копидефенд» связан с кражей карточек товаров — конкуренты копируют чужой контент, переделывают его с помощью ИИ и размещают как свой. Парадокс в том, что некоторые селлеры обращаются с жалобами, что их карточки, изначально созданные с помощью ИИ, уже копируют другие продавцы. Возникает замкнутый круг, где грань между «созданием контента с помощью ИИ» и «присвоением чужого через нейросети» размывается. Вместе с тем растет и практическое применение ИИ-технологий, что открывает новые юридические вопросы. Мы уже фиксируем случаи распространения видеоконтента, созданного нейросетями без надлежащей маркировки. Однако главная проблема лежит глубже. Наиболее важная задача — защитить авторов от несанкционированного использования их работ при обучении моделей. Регулирование должно быть комплексным: с одной стороны, определить статус ИИ-контента и права его создателя, с другой — защитить креаторов от недобросовестного применения их произведений. Это поможет сохранить ценность авторского труда и поддержать развитие креативной экономики», — сказал основатель «Копидефенд» Кирилл Кнауб.

