80% россиян не могут отличить нейрофото от настоящих

80% россиян не могут отличить нейрофото от настоящих, показали результаты опроса онлайн-сервиса «Анкетолог». Об этом CNews сообщили онлайн-сервиса представители «Анкетолог».

Нейрофотосессия – это создание реалистичных портретных изображений человека с помощью нейросети. Вы загружаете несколько своих фото, алгоритм обучается на них и начинает генерировать вас в любом контексте: в деловом костюме, на берегу океана, в образе персонажа фэнтези. В отличие от фильтров нейросеть создает изображение с нуля, сохраняя узнаваемость ваших черт лица и фигуры.

Именно поэтому результат превосходит ожидания. По данным «Анкетолога», 80% россиян хотя бы раз не могли отличить изображения, сгенерированные нейросетью, от настоящих. Технология достигла такого уровня, что разница между реальным и синтетическим для большинства людей просто исчезает.

70% слышали о нейрофото, но так и не попробовали. Большинство (85%) знает, что такое нейрофотосессия. Но осведомленность – не равно вовлеченность.

Согласно данным опроса: 27% хорошо представляют механику и знают конкретные сервисы, 59% что-то слышали, но подробностей не знают, 15% слышат об этом впервые.

Это типичная картина для «информационного пузыря». Кажется, что тренд у всех на слуху, но реально вовлеченная аудитория значительно меньше. Среди тех, кто знаком с технологией, только у трети (31%) есть нейрофотосессия – сделанная лично или на заказ.

Виртуальная примерочная – частный случай нейрофотосессии. Для тех, кто уже слышал о технологии, но еще не пробовал, примерочная может стать точкой входа. Не объясняйте, как это работает – покажите конкретный результат: вот платье на модели, а вот на реальном человеке с неидеальной фигурой. Для большей части аудитории нейрогенерация – это черный ящик, наглядный пример переводит абстракцию в понятную пользу здесь и сейчас.

Как люди учатся генерировать нейрофото? Преимущественно — самостоятельно.

66% разбирались методом проб и ошибок, 32% смотрели обучающие видео, 20% читали статьи и гайды, 11% учились у знакомых.

Технология оказалась достаточно доступной, чтобы войти в нее с нуля. А результат – настолько привлекательным, что пользователи не останавливаются после первой неудачной генерации, а пробуют снова и снова.

При этом треть опрошенных (27%) готова доверить нейрофотосессию специалисту.

Согласно данным опроса: 39% используют готовые промпты, 33% придумывают описание самостоятельно, 31% выбирают предложенные сервисом опции, 27% используют чужие изображения как пример.

Аудитория делится на две группы: тех, для кого нейрофотосессия – это творческий эксперимент, и тех, кто примеряет на себя готовые образы. Первые сами придумывают концепцию, ищут референсы и пишут промпты с нуля. Вторым важен быстрый результат в пару кликов.

Выбор инструмента многое говорит об аудитории. Побеждает не тот, кто технически мощнее, а тот, кто ближе и проще.

Согласно данным опроса чаще всего используют: 40% — Телеграм-боты, 33% — «Шедеврум» от «Яндекс», 30% — мобильные приложения (Remini, FaceApp), 18% — Kandinsky от Сбербанка, 14% — Midjourney.

Телеграм-бот выигрывает не качеством генерации, а нулевым порогом входа: не нужно скачивать приложение, регистрироваться в новом сервисе и разбираться в интерфейсе. Всё происходит там, где пользователь уже регулярно проводит время.

Ведущий мотив для создания нейрофотосессии — любопытство. Аудитория приходит не за результатом, а за опытом. Вот что показали результаты опроса: 45% – хотят попробовать новую технологию, 37% – получить креативные фото, 31% – примерить образы, недоступные в жизни, 26% – обновить аватарку в соцсетях, 21% – удивить друзей или подписчиков, 19% – создать уникальный подарок.

Нейросети справляются лучше, чем ожидаешь от технологии, которую большинство осваивает между делом. Уровень удовлетворённости оказался неожиданно высоким — даже с учетом того, что идеального результата добиваются не все.

Согласно данным опроса: 18% – результат превзошел ожидания, 33% – довольны результатом, 43% – удовлетворены, но отметили отсутствие схожести черт лица и мелкие искажения.

Итого довольны в той или иной мере – 94%, разочарованы – менее 6%. Для технологии, которую большинство осваивало самостоятельно – это сильный результат. Главная претензия не «плохо», а «не идеально»: непохожесть на себя, искажения рук или фона. Это не провал продукта, а зазор между ожиданиями и возможностями текущего поколения инструментов.

Воспринимать нейрофотосессию как платный продукт пока готовы единицы. Сейчас аудитория придерживается установки: это бесплатное развлечение, а не услуга, за которую стоит платить.

Согласно данным опроса: 61% пользовались только бесплатными опциями, 18% заплатили до 300 руб., 14% — от 300 до 1 тыс. руб., 7% — от 1 тыс. руб.

Фактически платящая аудитория — это меньше пятой части пользователей, и большинство из них останавливаются на символических суммах до 1 тыс. руб.

Низкая платежная готовность – не приговор, а сигнал о воспринимаемой ценности. Пока нейрофотосессия ассоциируется с «просто попробовать», платить за нее никто не будет. Задача тех, кто хочет монетизировать создание нейрофото – сдвинуть восприятие: от развлечения к результату, который человек хочет сохранить, опубликовать или распечатать, подарить или использовать в работе.

Freemium здесь — единственная реалистичная точка входа. При этом монетизация возможна только тогда, когда пользователь уже получил первый результат и захотел большего. Барьер оплаты нужно ставить не в начале воронки, а после «вау-момента».

Нейрогенерация добралась до маркетплейсов — и пользователи это заметили. 43% часто замечают. 37% иногда замечают. 19% не замечаю.т

Пока одни бренды осторожно тестируют нейрогенерации в карточках товаров, другие массово переводят на них весь визуальный контент. Вопрос уже не в том, использовать нейрофото или нет, а в том, как сделать это без потери доверия.

Как это влияет на отношение к бренду: 61% – нейтрально, 17% – негативно, 16% – положительно, 6% – зависит от категории товара.

Нейтральность — не победа. Это тонкий лед. Почти каждый пятый покупатель ощущает недоверие при виде явно сгенерированного изображения. И оно неравномерно: для одежды покупатель хочет видеть реальный крой и фактуру ткани, для декора — готов принять красивый рендер.

На прямой вопрос «Сталкиваетесь ли вы с нейрофотографиями, которые трудно отличить от реальных?» ответы распределились следующим образом: 10% регулярно ошибаются, 57% иногда ошибаются, 20% всегда чувствуют искусственность, 14% не задумываются об этом.

Респондентам показали 6 изображений и попросили оценить вероятность, что фото сгенерировано в нейросети по шкале от 1 до 5. Для всех нейрофото медиана – 3, среднее от 2,7 до 4,1 баллов. Люди не просто «не замечают» нейрофото – они искренне не уверены. А значит, сомнения в подлинности становятся частью восприятия любого изображения в сети.

Что будет с нейрофотосессиями через 2-3 года? Опрос зафиксировал три сценария: 43% – станут частью цифровой жизни, 32% – технологии сотрут грань между нейро- и реальными фото, 25% – волна интереса пройдет, будут использовать только профессионалы и энтузиасты.

Нейрофото не вытесняют традиционную фотографию – они занимают свое место рядом с ней. Аудитория чётко разграничивает два формата и не спешит отказываться от живой съемки.

Согласно данным опроса: 44% не заменят живые фотосессии нейрогенерацией, 34% ценят живые фото больше, чем сгенерированные, 16% допускают нейрофото для повседневных задач, но не для важных событий.

Нейрофото воспринимают как дополнение, а не замену. Свадьба, юбилей, важное мероприятие – здесь живой фотограф вне конкуренции. Аватарка, контент для ленты, тест гипотезы – здесь нейросеть справится быстрее и дешевле.

Нейрофотосессии не убивают фотографию – они создают новый сегмент. Для бизнеса это не «или/или», а «и/и»: живые съемки для репутационного контента и важных событий, нейрогенерация – для массового контента, теста визуальных гипотез и персонализации.