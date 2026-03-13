Разделы

В «Юрент» рассказали, как будут работать сервисы кикшеринга в условиях ограниченного интернета

В кикшеринге «Юрент» (сервис аренды электросамокатов) объяснили, как самокаты компании будут работать в условиях ограниченного интернета в центре Москвы и ряде регионов.

«Юрент» как часть группы компаний МТС включен в «белый список» Минцифры РФ и, следовательно, должен оставаться доступным даже при ограничениях в работе мобильного интернета, отмечают в компании.

Для начала поездки на самокате «Юрент» при неработающем мобильном интернете достаточно будет открыть приложение сервиса, в предложенном меню выбрать опцию «арендовать по SMS» и отсканировать QR-код на руле самоката. После этого у пользователя автоматически откроется окно SMS, в котором будет введен номер самоката — его нужно будет просто отправить. После отправки SMS электросамокат активируется и будет готов к поездке. Завершить аренду можно аналогичным способом. Тариф автоматически будет выбран «Поминутный».

Все самокаты и велосипеды в парке МТС «Юрент» оснащены IoT-модулем, который максимально адаптирован к ситуациям отключения мобильного интернета. Такие устройства можно будет арендовать по SMS, даже если у пользователя проблема с мобильным интернетом и не грузится приложение. Однако если и сам самокат будет не на связи с сервисом, эта функция не поможет арендовать транспортное средство.

