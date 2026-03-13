Разделы

Телеком Интернет E-commerce Интернет-реклама
|

В Москве вырос спрос на товары для ремонта и декора

С начала марта трафик москвичей на сайты с идеями для ремонта, подбором мебели и советами по обустройству дома вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост интереса к ремонту традиционно приходится на весну и осень — именно в эти периоды жители чаще совершают покупки декора, мебели и инструментов для небольших строительных работ. С началом весны москвичи заинтересовались обновлением интерьера кухни, покупая прежде всего шторы и скатерти, посуду, аромадиффузоры и баночки для специй. На втором месте по числу продаж оказались предметы для создания уюта в спальнях, на третьем — в детских комнатах. В топ также вошли предметы мебели и украшения для гостиных и прихожих.

Кроме того, почти на четверть увеличился трафик на сайты крупных строительных магазинов. Там москвичи подыскивали под свои идеи подходящие материалы и товары для дома.

Несмотря на рост интереса к сайтам с идеями для ремонта, жители столицы не стремятся пользоваться нейросетями, помогающими создавать дизайн-проекты. С начала марта трафик на такие сервисы сократился на 58% относительно прошлого года.

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России перед 8 Марта онлайн-мошенники запустили новые схемы с цветами и ювелиркой

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837