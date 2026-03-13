В Москве вырос спрос на товары для ремонта и декора

С начала марта трафик москвичей на сайты с идеями для ремонта, подбором мебели и советами по обустройству дома вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рост интереса к ремонту традиционно приходится на весну и осень — именно в эти периоды жители чаще совершают покупки декора, мебели и инструментов для небольших строительных работ. С началом весны москвичи заинтересовались обновлением интерьера кухни, покупая прежде всего шторы и скатерти, посуду, аромадиффузоры и баночки для специй. На втором месте по числу продаж оказались предметы для создания уюта в спальнях, на третьем — в детских комнатах. В топ также вошли предметы мебели и украшения для гостиных и прихожих.

Кроме того, почти на четверть увеличился трафик на сайты крупных строительных магазинов. Там москвичи подыскивали под свои идеи подходящие материалы и товары для дома.

Несмотря на рост интереса к сайтам с идеями для ремонта, жители столицы не стремятся пользоваться нейросетями, помогающими создавать дизайн-проекты. С начала марта трафик на такие сервисы сократился на 58% относительно прошлого года.