В Хабаровске зафиксировали самую продолжительную кибератаку на Дальнем востоке

МТС совместно с RED Security, открытой экосистемой ИБ-решений, проанализировали DDoS-атаки на организации Дальнего Востока за 2025 г. Чаще всего под удар попадали организации во Владивостоке, Хабаровске и Чите. В Хабаровском крае была зафиксирована одна из самых продолжительных — она длилась более 30 часов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в ДВФО было отражено более 6,5 тыс. кибернападений. Это 12% всех инцидентов на регионы России. Их количество в Дальневосточном федеральном округе увеличилось в 8,4 раза по сравнению с 2024 г. Округ занял четвертое место в стране по уровню киберактивности.

Основными целями злоумышленников на Дальнем Востоке стали организации из сфер ИТ, строительства и здравоохранения. Хакеры ищут отрасли с потенциально слабой защитой, где остановка цифровых сервисов может нанести значительный ущерб. Пик пришелся на май и июнь, что может указывать на политическую мотивацию, приуроченную к крупным государственным праздникам.

«Смещение целей злоумышленников в сторону социально и инфраструктурно значимых отраслей требует от организаций пересмотра подходов к кибербезопасности. Прямой финансовый ущерб от простоя, потеря клиентов и подрыв доверия — это реальные риски, которые все более актуальны не только для столичных, но и для региональных компаний», — сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

«Статистика по дальневосточным компаниям показывает, насколько важно бизнесу сегодня иметь надежную защиту. Для злоумышленников такие инциденты — это не только инструмент для нанесения финансового ущерба, но и способ отвлечь внимание, чтобы провести атаку на критически важную инфраструктуру. Пока внимание и ресурсы компании полностью сосредоточены на восстановлении доступности сервиса, злоумышленники параллельно проводят более сложную и целевую атаку на системы управления или базы данных. Именно поэтому мы развиваем направление кибербезопасности в МТС, предлагая компаниям не просто связь, а комплексную цифровую безопасность», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.