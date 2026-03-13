РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса WB в Ленинградской области

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Красном Бору (Ленинградская область). Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди. В ближайшее время она начнет функционировать. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В рамках второй очереди компания ввела в эксплуатацию 59 тыс. кв. м. Таким образом, общая площадь логистического центра составляет 154 тыс. кв. м. Расширение складских мощностей позволит вместить более 57 млн единиц товара. В операционной зоне комплекса будет установлено современное оборудование. Планируется установка вертикальных автоматических сортировщиков, применение конвейера для транспортировки товаров внутри склада и использование роботов для перемещения паллет.

Компания последовательно развивает свою логистическую инфраструктуру в Ленинградской области. Запуск второй очереди комплекса станет важным этапом этого развития: он позволит значительно увеличить объемы хранения товаров и повысить эффективность распределения потоков.

Расширение логистического объекта также создает новые возможности для малого и среднего бизнеса региона, обеспечивая предпринимателям доступ к современной складской инфраструктуре и ускоряя выход их продукции на рынок.

Логистический центр в Красном Бору станет важной инфраструктурной точкой компании для всего Северо-Западного федерального округа: объект продолжит связывать соседние регионы с другими частями страны, способствуя развитию торговли и росту региональной экономики.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 205 логистическими объектами общей площадью свыше 4,7 млн кв. м. Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять высокую скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия.