Продажи через рекламу товарных каталогов выросли в 21 раз

В 2025 г. реклама товаров через объект «Товарный каталог» в «VK Рекламе» принесла рекламодателям в 21 раз больше покупок чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители VK.

Общее количество рекламируемых товарных каталогов выросло в четыре раза год к году, а по итогам IV квартала количество покупок с одного вложенного рубля выросло на 62% год к году.

В топ-3 объектов рекламы по темпу роста инвестиций рекламодателей в 2025 г. вошли: «Музыка» — рост в пять раз год к году, «Брендинг» — в два раза, «Мини-приложения» — рост в 1,6 раз за аналогичный период.

В топ категорий по темпу роста инвестиций рекламодателей в 2025 г. вошли «Спорт» – рост в два раза год к году, «Покупки» — 1,4 раза, «Здоровье» — 1,3 раза. Среди СМБ-рекламодателей в топ категорий по темпу роста инвестиций вошли «Музыка и аудио», «Еда и напитки», «События и достопримечательности».

«Одной из интересных тенденций 2025 г., которую мы отмечали внутри «VK Рекламы», стал интерес к автоматизации запуска и настройки рекламных кампаний. При запуске рекламы на сообщество порядка половины рекламодателей предпочитают автоматические таргетинги на похожие сообщества, которые предлагает площадка», — сказала операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.