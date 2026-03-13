Разделы

Пользователи BelkaCar планируют провести майские праздники в поездках по России, на дачах и в парках

Сервис BelkaCar провел исследование и узнал, где клиенты каршеринга собираются провести весенние каникулы, а также для каких целей они чаще всего арендуют автомобили. В опросе приняли участие более 14 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

21% горожан планирует поехать на дачу или по делам за город, 17% хотели бы отправиться в городские парки, 14% едут в гости, а 9% останутся в городе. Еще четверть планируют путешествовать по городам России, среди самых популярных ответов Адлер, Великий Новгород, Калининград, Кострома, Петрозаводск, Псков, Рязань, Санкт-Петербург, Смоленск, Сочи, Тверь, Углич и Ярославль.

Среди самых частых поводов для аренды автомобиля пользователи назвали встречи с друзьями и семьей (18%), отдых на природе (10%), путешествия (10%), рабочие поездки (44%), развлечения и мероприятия (10%).

Для длительных поездок Россияне выбирают каршеринг в 52% случаев, еще 14% пользуются личным автомобилем. Также по 14% опрошенных выбирают поезда и самолеты, а оставшиеся 6% предпочитают передвигаться на автобусах.

