Новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности» в системе «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включен новый «Конструктор пояснений к бухгалтерской отчетности». С его помощью бухгалтеры коммерческих организаций смогут быстро и правильно подготовить пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 г. Пояснения теперь должны готовить все организации независимо от режима налогообложения, в том числе применяющие упрощенные способы учета. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Новый конструктор поможет разобраться во всех нюансах и подготовить тексты пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по правилам действующих стандартов бухотчетности.

Перейти к новому «Конструктору пояснений к бухгалтерской отчетности» можно со стартовой страницы системы «КонсультантПлюс» по ссылке «Конструктор учетной политики». Далее заходите в «Пояснения к бухгалтерской отчетности (2025 год)» и отвечаете на все вопросы конструктора (ответы будут предлагаться). Отметив все условия, вы получите шаблон пояснений, который можно выгрузить в Word.

При подборе условий будут появляться предупреждения и рекомендации. Они содержат ссылки на нормативные акты, разъяснения госорганов, другие материалы КонсультантПлюс с подробными разъяснениями по составлению пояснений.

Информация в конструкторе регулярно актуализируется.

