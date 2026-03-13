МТС подключила к сети одно из первых русских сел на Амуре Толбузино

ПАО «МТС», цифровая экосистема подключила к сети село Толбузино на севере Амурской области. Благодаря работе специалистов около 100 жителей села на русско-китайской границе получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь МТС доступна на левом берегу Амура, где располагается старинное село, названное в честь воеводы Албазинской крепости Алексея Толбузина. Между нынешним селом Толбузино и существовавшим до 1976 г. селом Бекетово, врезается в воды Амура Бурундинский утес, на вершине которого установлен зеленый крест. Существуют несколько версий появления этого знака. Самые популярные, в честь казака, упавшего с утеса при виде проплывавшего по Амуру на пароходе цесаревича будущего императора Николай II в 1897 г. По другой версии, крест был поставлен в честь первопроходцев, которые поставляли груз для поселенцев и не успели до холодов вернуться в Забайкалье. Оставшиеся зимовать, с трудом перенесли тяготы и лишения, в память о них казаки установили крест на Буриндинском утёсе и покрасили его в зеленый цвет.

В зоне покрытия сети LTE школа, детский сад, дом культуры, фельдшерский пункт, библиотека, почта и магазины. Селяне могут пользоваться онлайн-банкингом, получать необходимые справки и подтверждающие документы, а фермеры пользоваться электронными площадками для поиска поставщиков и сбыта урожая.

«МТС продолжает работу по улучшению качества связи в небольших населенных пунктах области по программе устранения цифрового неравенства. Мы расширяем географию покрытия, чтобы каждый амурчанин мог воспользоваться современными цифровыми сервисами. С запуском сети МТС жителям Толбузино стали доступны те же цифровые возможности, что и жителям крупных городов», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.