«МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета на побережье Селигера

В преддверии начала рыболовного сезона «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета на побережье Селигера. Благодаря строительству телеком-инфраструктуры интернет разогнался до 40 Мбит/с у деревень Глебово, Залучье, Неприе, Заплавье и Заречье. Новое оборудование позволило улучшить качество связи в популярной рекреационной зоне, где сосредоточены крупные дачные массивы, турбазы и пляжные места отдыха.

Селигер — это целая система ледниковых озёр в Тверской области, прозванная «голубым ожерельем» России из-за изрезанной береговой линии и множества островов. Это популярное место отдыха, известное чистой водой, лесами, рыбалкой, Ниловой пустынью и городом Осташков. И в первую очередь эти края — место притяжения для жителей столицы. Однако помимо москвичей, здесь часто проводят время сами жители обширной Тверской области, а география российских туристов охватывает Петербург, Великий Новгород, Смоленск и другие города страны. Внушительные расстояния не останавливают и зарубежных гостей — живописные локации привлекают путешественников из Беларуси и Казахстана.

Подготовку к сезону в «МегаФоне» начали заранее: летом трафик на побережье возрастает на 60%, достигая пика в июле – августе. Оборудование оператора, размещённое с учетом изрезанной береговой линии знаменитого озера, обеспечит передачу данных и голосовую связь даже в периоды максимальной нагрузки на сеть.

Новая зона покрытия охватила деревню Неприе, которая славится своими домами отдыха и предлагает посетителям байдарочные походы, рыбалку, пляжный отдых и велосипедные маршруты. Новые телеком-объекты работают в диапазонах сетей второго и четвертого поколения, что обеспечивает как быструю передачу данных, так и подключение большего числа абонентов одновременно.

На въезде к туристической базе Сокол у деревни Заречье можно с комфортом пользоваться навигацией и онлайн‑картами, чтобы проложить маршрут по живописному берегу озера или отправиться в другую точку знаменитого озёрного края, Осташков, забронировать жильё, позвонить друзьям и близким по технологии VoLTE, поделиться фотографиями в Сети.

Современное оборудование, установленное инженерами «МегаФона» в Глебово, Залучье и Заплавье поддерживает технологию MIMO 4×4, то есть может принимать сигналы от пользователей по четырем разным каналам, что значительно увеличивает пропускную способность сети. Сегодня в нём и близлежащих деревнях проживает около тысячи человек. Местные жители и туристы активно пользуются интернетом: только за неделю здесь прокачали в сети более 10 тыс. ГБ, что сопоставимо с объёмом данных, который в среднем использует за месяц крупный посёлок.

«Чтобы попасть к берегам Селигера, путешественники готовы преодолевать сотни километров. И качественная мобильная связь постепенно становится обязательным стандартом для приёма туристов со всей страны. С каждым годом нагрузка на объекты связи вблизи прибрежных населенных пунктов растёт. Чтобы избежать дефицита ёмкости, мы размещаем дополнительные базовые станции в зонах концентрации отдыхающих», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.