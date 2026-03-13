Разделы

Logareon WCS взяла под контроль роботов на складе при машиностроительном заводе

Logareon завершил проект импортозамещения на автоматизированном складе машиностроительного предприятия. Logareon WCS позволила не только сохранить высокую скорость подачи деталей в производство, но и повысить общую складскую производительность заказчика. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Восемь 3D-шаттлов, ранее подчинявшихся зарубежному программному обеспечению, перешли под управление отечественной системы Logareon WCS.

Заказчик проекта – машиностроительное производство, где точность и скорость подачи деталей критичны для работы цехов. Располагающийся рядом склад включает в себя 662 ячейки хранения и 11 портов для загрузки и отгрузки товаров. Тут хранится и обрабатывается более 300 тыс. SKU – в основном товар размещается на стальных мастер-палетах.

Ранее на заводе роботы управлялись иностранным ПО, однако санкционные риски и стратегический курс компании на автономность вынудили ее руководство найти отечественную альтернативу. Требовалось не просто сохранить, а повысить эффективность работы склада при переходе роботов под управление российским софтом.

Перед специалистами Logareon стояла задача провести «перезагрузку» управляющих центров восьми 3D-шаттлов без остановки производственного цикла. Эти машины – не просто техника, а ключевое звено в цепочке подачи деталей в цеха, и любой сбой грозил остановкой конвейера.

Интеграция системы и оборудования проходила в несколько этапов.

Сначала на эмуляторах была развернута цифровая копия склада, где Logareon WCS в тестовом режиме отрабатывала взаимодействие с шаттлами. Это позволило выявить и устранить возможные конфликты оборудования и софта еще до начала непосредственных работ.

Затем при круглосуточной поддержке команды Logareon началось подключение оборудования. С помощью REST API была настроена связь между новой WCS и каждым роботом, а шина данных Datareon ESB позволила наладить информационный обмен WCS с системой управления складом. При этом Logareon WCS сохраняет «иммунитет»: даже если связь с «вышестоящими системами» вдруг потеряется, роботы продолжат функционировать автономно, не снижая темпов обработки грузов.

Система в режиме реального времени распределяет нагрузку между всеми восемью шаттлами: решает, кому ехать за грузом, а кому – встать в резерв, чтобы разгрузить «пробки», а также самостоятельно выбирает оптимальный маршрут, гарантируя, что нужная деталь вовремя окажется в порту отгрузки и отправится в производственный цех.

