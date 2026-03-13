Разделы

Кемская волость получила быстрый мобильный интернет

Инженеры «МегаФона» установили новые телеком-объекты на территории города Кемь. После проведенных работ покрытие в центре города значительно улучшилось, а средняя скорость интернета выросла до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Комфортная навигация, обучение и работа онлайн, продвижение товаров в Сети для малого бизнеса, общение с друзьями и близкими — все это доступно жителям Кеми. Новое оборудование, установленное специалистами «МегаФона», поддерживает технологию MIMO 2х2, что значительно увеличивает пропускную способность сети и защищает ее от перегрузок.

«Мы продолжаем модернизировать мобильную сеть на территории республики, в том числе в туристических местах. Вокруг Кеми располагаются сразу несколько заказников, созданных для сохранения ценных природных ландшафтов, поэтому сюда в течение всего года приезжают многочисленные путешественники. Теперь пользоваться всеми цифровыми сервисами в городе стало еще удобнее», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Название города Кемь известно всем любителям советского кино. Местность, в которой он расположен, упоминается в знаменитой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая. Сегодня в городе проживает около 10 тыс. человек. Здесь работают гостиницы, рестораны, хоккейный комплекс и стадион. Из города в сезон ежедневно отправляются туристические группы на Соловецкие острова.

