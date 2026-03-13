hh.ru: карьера и профессиональное развитие оказались главными приоритетами россиян в 2026 году

Аналитики и карьерные консультанты hh.ru выявили устойчивый тренд: работающие российские намерены усилить фокус внимания на работу и профессиональный рост. Опрос показал, какие места в жизни россиян занимают карьера и работа, а также сколько они готовы платить за советы экспертов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Согласно опросу о планах на 2026 г., работа и карьера заняли первое место в списке приоритетов у работающих граждан и соискателей. Так, 54% опрошенных россиян заявили, что планируют тратить больше времени на карьеру. Вторым по значимости направлением стала семья (46,6%), замыкает тройку лидеров здоровье (35,6%). При этом за год выросли позиции и у других категорий, связанных с развитием: профессиональное развитие (35,3%, +9 п.п. за год) и личностное саморазвитие (34,1%, +8 п.п.), которые вошли в топ-5 жизненных приоритетов на текущий год.

«Мы видим смену парадигмы. Так теперь для работников стало недостаточно просто “ходить на работу”. В приоритете у людей осознанное построение карьеры, приобретение новых навыков и работа над своими компетенциями. Люди хотят не просто зарабатывать, а становиться экспертами, и готовы инвестировать в это свое время», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Ожидаемо, что наиболее амбициозны в карьерных вопросах молодые специалисты. В возрастной группе 18–24 года почти 70% респондентов планируют активнее развивать карьеру. Для них также критически важны личностное саморазвитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%). По мере увеличения возраста приоритеты смещаются: в группе 35–44 года семья выходит на первое место (53,8%), обгоняя карьеру, хотя работа всё ещё сохраняет высокие позиции (50,1%).

Региональная специфика: от карьерных амбиций до семейных ценностей

География также накладывает отпечаток на планы россиян. Наиболее высокие карьерные ожидания демонстрируют жители Приволжского федерального округа (60,9% планируют больше времени уделять работе), а также Москвы (54,2%) и Северо-Запада (52,9%).

Рекордсмены по отдельным регионам

Республика Татарстан: здесь один из самых высоких уровней интереса и к карьере (66,1%), и к семье (60,7%). Жители региона демонстрируют стремление к балансу.

Тюменская область: абсолютный лидер по фокусу на семью — 67,7% планируют проводить больше времени с близкими, при этом карьера также важна для 48,4% респондентов.

Челябинская область: выше среднего интерес к здоровью — 43,8% жителей планируют заняться им в новом году.

Что волнует работающих россиян – у людей растут запросы к карьерным экспертам

Анализ обращений россиян, которые они делали в адрес карьерных консультантов hh.ru показал, что за последний год люди стараются решить именно карьерные вопросы с помощью профессионалов, чтобы состояться на рынке труда.

Так, самым востребованным запросом стала подготовка «Готового резюме». Этот формат поддержки россияне увидели более 788 тыс. раз на hh.ru, а целенаправленно выбрали почти 40 тыс. россиян. И это максимальный показатель среди всех категорий. Это подтверждает, что качественная самопрезентация остается базовой потребностью номер один для выхода на рынок труда у российских соискателей.

В топ проблем, с которыми люди шли к экспертам hh.ru и обсуждали за последний год, также вошли: «Найти работу за границей» — интерес к этой услуге остается стабильно высоким, что говорит о сохранении интереса к международному рынку труда, этот формат поддержки просмотрели более 430 тыс. пользователей; «Перейти в новую профессию» — запрос на смену карьерного вектора был просмотрен у более чем 603 тыс.; «Построить карьерный план» и «Проработать стратегию поиска» — системный подход к карьере становится нормой для специалистов из разных сфер; «Вылечить синдром самозванца» - этот формат поддержки со стороны карьерных консультантов hh.ru просмотрели более 428 тыс. раз.

«Цифры говорят сами за себя. Мы видим, что люди переходят от абстрактных желаний к конкретным действиям. Им нужна помощь в упаковке своего опыта и это видно по количеству обращений, чтобы людям создали готовое резюме и в поиске новых путей (карьерный план, смена профессии), а также в решении психологических барьеров на работе. То, что запрос “Вылечить синдром самозванца” собрал более 428 тыс. просмотров показывает, что российские специалисты стали больше внимания уделять не только проф. навыкам, но и эмоциональному состоянию, уверенности в себе как ключевому фактору карьерного успеха», — сказала Марина Дорохова.

География спроса на карьерные консультации

Наибольшая активность по карьерным консультациям традиционно приходится на столицы. Москва и Санкт-Петербург формируют почти 70% всего спроса услуг карьерных экспертов. Среди регионов высокой деловой активностью выделяются Краснодарский край, Свердловская область и Республика Татарстан. При этом также стало известно, сколько россияне готовы платить карьерным консультантам за поддержку. Средний чек по стране держится на уровне 10 тыс. руб.

Таким образом, 2026 г. становится временем осознанного подхода к карьере. Российские соискатели нацелены не просто на поиск работы, а на качественные изменения: профессиональный рост, смену специализации и работу с экспертами для достижения амбициозных целей.