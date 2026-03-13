ГИС «Панорама» поддерживает новые виды геопорталов и инструменты оформления карт и схем

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.5.4. Об этом CNews сообщил представитель «Панорамы».

В новой версии расширены протоколы и форматы данных подключаемых геопорталов, обеспечивается быстрое открытие проектов большого объема без задержек на чтение данных, улучшена поддержка топологических отношений объектов при редактировании векторных карт, обеспечен просмотр свойств и обмен данными сразу между несколькими объектами карты через диалоги «Свойства объекта». Дополнены настройки формирования пояснительных подписей свойств объектов на специальных картах, система помощи Help выполняет сквозной поиск разделов по ключевым словам среди всех прикладных задач и диалогов. В блоке геодезических задач доработаны инструменты геодезических построений и формирования схем и отчетов, в блоке кадастровых задач дополнены средства формирования технического плана, кадастрового плана территории, схемы расположения участка и другие.

Добавлена поддержка геопорталов с тайлами в формате pbf/gpkg, которые содержат векторную информацию, семантику (атрибуты) и метаданные на различные уровни масштабов отображения. Для слоев с таких геопорталов создается мультимасштабная карта. Задача в автоматическом режиме присваивает стили в виде графических примитивов для каждого типа объектов. Векторные карты могут открываться в одном проекте с векторными картами, данными ДЗЗ, базами данных и геопорталами, работающими по другим протоколам.

Открытие больших векторных карт объемом в десятки гигабайт, содержащих миллионы объектов, выполняется асинхронно в фоновом режиме. В верхнем правом углу окна программы отображаются бегущие линейки с процентами загрузки карт в разных окнах и объемом загруженных данных в оперативную память. В это время пользователь может просматривать и редактировать в окне другие карты и данные, которые уже загрузились. При закрытии окна карты процесс загрузки автоматически прерывается. После завершения загрузки больших карт изображение окна автоматически обновляется, и загруженные данные становятся доступными для просмотра и редактирования.

При редактировании объектов векторных карт в режимах «Создание объектов», «Создание по типу», «Редактирование точки», «Доцифровка линейного объекта» для операции «Захват точки контура» добавлена возможность позиционирования в центре отрезка. При захвате узла контура на экране появляется квадратный маркер, при захвате центра – маркер в виде ромба. Данный способ упрощает размещение точечных и векторных знаков на контуре другого объекта. Доработана сшивка площадных объектов. Перед сшивкой выполняется автоматическая подготовка контуров: удаление двойных точек и согласование соседних отрезков контуров с учетом расположения начальных точек внешних контуров относительно контуров присоединяемого объекта. Данная процедура позволяет повысить надежность выполнения сшивки объектов, имеющих наложение по площади.

Добавлена возможность открытия нескольких диалогов «Свойства объекта» с разными объектами в одном окне карты при нажатии Shift и левой кнопки мыши на карте. Для каждого диалога и выбранной точки на карте поддерживается перебор объектов вперед и назад, просмотр и редактирование семантики, метрики и других свойств объектов. Одновременное открытие нескольких диалогов упрощает сравнение семантики и метрики объектов, копирование семантик и координат между объектами через буфер обмена. Для установления ссылок между различными объектами в формате GUID необходимо открыть второй диалог с требуемым объектом и скопировать его идентификатор (семантика 32799) через буфер обмена.

Доработано отображение подписей в векторных знаках. Подпись может содержать постоянный текст или текст, формируемый по семантической характеристике знака. Для указания ссылки на семантику используется знак “#”, например “#9(noname)” – ссылка на семантику с кодом 9, в случае отсутствия такой семантики отображается текст в скобках – “noname”. Новая реализация позволяет в скобках указывать коды альтернативных семантик: «#9(#91|#92|текст)». Такая запись позволяет в первую очередь отображать собственное название (код 9), при отсутствии семантики 9 – название на английском языке (код 91) или название на национальном языке (код 92).

При необходимости показа единиц измерения в скобках указывается знак «@», например: «#296(@)» – показать значение угла с указанием знака градуса (текст «123,4°»), при отсутствии семантики - пусто. При формировании текста добавлена возможность выборки значения из составной семантики. Составная семантика может содержать значения нескольких атрибутов, разделенных запятыми: Пример составной характеристики «Условия эксплуатации маршрута полета» (код 47): “FORWARD,FL120,STD,FL510,STD,OPEN”. При указании ссылки на семантику типа «#47[2]» будет выбрано значение второго атрибута (текст “FL120”), «#47[4]» – четвертого атрибута (текст «FL510»). Если объект содержит второе значение повторяемой семантики 47 (“BACKWARD,FL130,STD,FL490,STD,OPEN”), то ссылка должна иметь вид: «#47[4-2]» – значение четвертого атрибута второго значения семантики 47 (текст “FL490”).

Доработан механизм поиска разделов помощи (Help) сразу по всем задачам на основании ключевых слов из набранной пользователем строки. При выборе режима «Частичное совпадение» будет найдено максимальное число страниц помощи. При выборе «Совпадение с начала» выбираются страницы помощи, содержащие слова, которые начинаются со слов искомой строки. При выборе «Полное совпадение» выбираются страницы, содержащие искомую фразу целиком. Поиск справки вызывается при нажатии Ctrl+F1 или в главном меню: «Помощь» – «Поиск справки». Показ результатов поиска выполняется в окне веб-браузера. Левая часть окна содержит ссылки на найденные страницы и количество найденных ссылок. При нажатии на ссылку в правой части окна веб-браузера отображается найденная справка, и подсвечиваются подходящие слова.

Доработана задача «Геодезический редактор». Из панели редактора удалены кнопки устаревших режимов «Сформировать сводный протокол GPS-измерений» и «Создать каталог координат из файла PNT». Их функции обеспечиваются режимами «Схема геодезических построений» и «База кадастровых работ» соответственно. Для удобства пользователей в параметрах геодезического редактора добавлен флаг «не прекращать работу задач после выполнения операции». Флаг используется для повторного выполнения множества различных однотипных геометрических построений.

Для режима «Схема геодезических построений» реализовано создание схемы геодезических построений для случая, когда базовые станции расположены на пунктах геодезической сети. Поддерживается формирование схемы без заполнения в диалоге сведений о базовой станции. На схеме создаются линии направлений «базовая станция - объект». Точки, не имеющие собственного названия, теперь на схеме обозначаются как новые.

В режимах «Создание схемы объекта и заполнение отчета» и «Заполнение отчета для объекта» добавлена возможность вставки в отчет сведений, не содержащихся в семантике объектов. Для обработки атрибутов, описываемых в паспорте карты или классификаторе карты, поддерживаются следующие маркеры: #MapName# – Название карты, #LayerName# – Название слоя, #ObjectName# – Название объекта, #ObjectKey# – Ключ объекта».

В режимах «Создание схемы объекта и заполнение отчета» и «Заполнение отчета для объекта» добавлена возможность выбора папки для сохранения отчета. При использовании карты, размещенной в общей сетевой папке, создаваемые отчеты всеми одновременно работающими с картой пользователями, создаются в этой общей папке. Для снижения рисков работы не со своим отчетом или уничтожения отчета, реализован выбор папки для сохранения отчета.

В режиме «Создать объекты из файла XML» доработано чтение выписки на лесной квартал из Государственного лесного реестра (ГЛР). Исправлен порядок разделов, содержащих ссылки на пространственные имена. Реализована поддержка создания карты в местной системе координат. Для этого используются файл параметров МСК и файл соответствия МСК. Настройку файла соответствия можно выполнить в диалоге режима «Чтение КПТ и обновление карты» или в любом текстовом редакторе. Программа использует код или наименование МСК, указанные в XML-файле выписке из ГЛР, для поиска строки в файле соответствия. Для найденной строки определяет наименование МСК в файле параметров и устанавливает эти параметры в паспорт карты. Новая реализация позволяет как создавать карты на каждую выписку в отдельности, так и обновлять одну общую карту.

В режиме «Автоматическая расстановка характерных точек» исправлен порядок чтения состава и наименований ключей объектов, обрабатываемых на исходной карте и наносимых на результирующую карту. Добавлена возможность протоколирования ошибок и сбоев в работе программы в журнал диагностики.

Доработана задача «Кадастровые документы». В диалоге режима «Чтение КПТ и обновление карты» добавлены поля «Файл параметров систем отсчета» и «Файл соответствия». Оптимизирован порядок создания временных карт для исходных XML файлов. Ранее создавалась карта на каждую МСК, указанную в файле соответствия. Теперь создаются только карты, наименования МСК которых встретились при чтении XML-файлов ЕГРН. Для XML-файлов без пространственных данных, сведения о наименовании МСК отсутствуют. Для нанесения условных объектов из таких файлов создается карта с типом «Крупномасштабный план».

Для режима «Технический план» изменен порядок использования сведений о площади объекта недвижимости по документам для многоконтурных объектов. Добавлен расчет суммы площадей по всем контурам. Если семантика AREADOC у контура не заполнена, то берется площадь объекта на карте. При формировании отчета исправлен тип графических файлов для раздела «Схема расположения». При формировании XML узел OtherParentCadastralNumbers заполняется из семантики KADNUM_ENK.

Для режима «Кадастровый план территории» исправлен алгоритм получения величины погрешности определения площади. В текстовом отчете по выявленным объектам маркер #DAREA# (оценка расхождения между вычисленной и учтенной в ЕГРН площадью) заменен на #PAREA# (величина погрешности определения площади).

В диалоге режима «Атрибуты кадастрового объекта» на вкладке «Базовые сведения» у единого недвижимого комплекса удалена семантика CONSTRUCTION_PERIOD. На вкладке «Местоположение» удалена устаревшая кнопка «На карте». Название кнопки «Адрес ФИАС» изменено на «Выбрать адрес», поскольку адрес выбирается из адресной базы КБ «Панорама», а не из ресурсов Федеральной адресной информационной системы.

В режиме «Схема расположения участка на кадастровом плане» реализовано формирование XML по схеме SchemaParcels_V03. В режиме «База данных кадастровых работ» при экспорте сведений геодезических пунктов в формат CSV добавлен анализ платформы для автоматического выбора кодировки файла.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».