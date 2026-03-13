Разделы

Гигабитный домашний интернет МТС стал доступен еще 5 тысячам тамбовчан

МТС расширила фиксированную сеть в Тамбове. В результате установки нового телеком-оборудования в 2025 г. стабильный высокоскоростной домашний интернет стал доступен жителям еще 17 многоквартирных домов города.

Специалисты МТС развернули гигабитную сеть домашнего интернета в новостройках по улицам Мичуринская, Жоголева, Павла Строганова, Савостьянова, Советская, Зои Космодемьянской, Моршанское шоссе, проезду Проектный и другим. Фиксированная сеть охватила многоквартирные жилые дома от 9 до 16 этажей. Доступ к домашнему интернету и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах – мобильном и фиксированном интернете, связи для всей семьи, телевидении и онлайн-кинотеатре «Кион» – получили около пяти тысяч жителей Тамбова.

Гигабитные скорости проводного интернета МТС позволяют удаленно работать и учиться, получать дистанционные услуги и совершать покупки, смотреть фильмы онлайн в высоком качестве, скачивать тяжелые файлы.

«МТС продолжает развивать в Тамбове домашний гигабитный интернет. За последние три года строительства проводной сети в областном центре цифровые сервисы стали доступны более 20 тысячам жителей. Кроме этого, объединяя экосистемные продукты МТС в «пакеты», тамбовчане экономят до тысячи рублей ежемесячно. В планах дальнейшее расширение гигабитного интернета, в том числе за счет модернизации существующей сети», – отметил директор МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

