«Домиленд» запускает подписку на сценарии управления зданием

«Домиленд», proptech-платформа «Яндекса», объявила о запуске новой бизнес-модели — подписки для жителей на умные сценарии в ЖК: управление домофоном с телефона, взаимодействие с разными системами здания голосом с помощью ИИ-ассистента и др. Для управляющих компаний подписная модель станет принципиально новым способом заработка — УК смогут увеличить доходы без нагрузки на тариф. «Домиленд» разделит с УК выручку от подписки, доля партнера может составить до 80%. Первым партнером proptech-платформы стал девелопер «А101»: подписка уже доступна жителям некоторых жилых комплексов застройщика — и скоро охватит построенный жилой фонд в размере 20 тыс. квартир.

«Домиленд» связывает в единый цифровой контур — квартиру, здание и городскую среду. В приложении жителя уже доступно управление бытовыми сервисами — например, создание заявки в УК, вызов мастера или оплата услуг ЖКХ. Подписчики могут пользоваться еще и продвинутыми сценариями, которые позволяют управлять системами умного здания, автоматизируют рутинные процессы общения с УК и делают жизнь более удобной и безопасной.

Так, подписчики могут отвечать на звонки в домофон со смартфона или просматривать видео с камеры в реальном времени. Видеовызов перенаправляется на мобильный телефон пользователя — он видит, кто пришел, и может сразу открыть дверь. Это позволяет пользователям не отвлекаться на открытие домофона со стационарной панели. Кроме того, это удобно, если доставка приехала, когда никого нет дома — не нужно переназначать время или делиться с курьером постоянным кодом доступа в подъезд.

Также подписка позволяет голосом управлять системами ЖК с помощью ИИ-ассистента «Алисы». Ей уже можно поручить оформление пропуска на гостя или автомобиль — сейчас эта функция работает в тестовом режиме, в будущем список сценариев с «Алисой» будет расширяться.

Жителям жилых комплексов «А101» будет доступно автоматическое оформление пропусков для курьеров «Яндекс Доставки», а в будущем и для проезда такси по заказам из приложения «Яндекс Go». Эта функциональность упростит создание заявок на пропуск и сэкономит время как жителям, так и сотрудникам УК. Если пользователь заказал доставку, одноразовый пропуск будет создан автоматически, а курьеру придет QR-код для доступа на территорию ЖК и в подъезд. «Домиленд» будет добавлять в подписку новые сценарии взаимодействия с инфраструктурой здания и района, запускать интеграции с популярными сервисами «Яндекса».

Дарья Воронова, руководитель proptech-платформы «Домиленд», сказала: «Один из трендов, который мы видим, состоит в том, что жители начинают воспринимать жизнь в доме как сервис — и именно такого подхода они ждут от управляющей компании. «Домиленд» не просто помогает УК и девелоперам создать удобную цифровую среду, где пользователи могут быстро решить любой бытовой вопрос. Мы разрабатываем сценарии, которые производят вау-эффект, соединяя квартиру, системы ЖК, городские сервисы в одну экосистему. Такой подход позволит УК повысить лояльность жителей и обеспечит рост выручки, которую УК сможет направить на повышение качества обслуживания».

Татьяна Файнблит, директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101», сказала: «Мы внедряем цифровую подписку на управление системами здания и другими сценариями, чтобы жильцы могли пользоваться современными и технологичными сервисами. Главный принцип прост — жители платят только за продвинутые функции, которыми действительно пользуются и которые хорошо работают. При этом важно, что базовые возможности приложения жителя останутся бесплатными. Такая прозрачная модель мотивирует сервис работать качественно и быстро реагировать на обращения. Если всё удобно и стабильно — подписка имеет ценность, в противном случае люди просто перестанут пользоваться услугой. Мы строим понятное партнёрство между платформой «Домиленд», управляющей компанией и жителями — на доверии, ответственности и совместной работе над комфортом в доме»

Чтобы воспользоваться умными сценариями, пользователям нужно авторизоваться в последней версии приложения жителя через «Яндекс ID» и подключить опцию «Домиленд». Для подписчиков «Яндекс Плюс» действует бесплатный период — 30 дней, а потом опция будет стоить 199 руб. в месяц.